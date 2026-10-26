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Felcsillant a remény Európa legerősebb gazdaságában?
Gazdaság

Felcsillant a remény Európa legerősebb gazdaságában?

Portfolio
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A vártnál jobban javult a német üzleti hangulat októberben az Ifo gazdaságkutató intézet hétfőn közzétett felmérése szerint.

Az Ifo üzleti klímaindexe a szeptemberi 89,9 pontról 90,2 pontra emelkedett októberben. A Reuters által megkérdezett elemzők 90 pontos értékre számítottak, így a friss adat felülmúlta a piaci várakozásokat.

A jelenlegi helyzet megítélése kissé romlott, a szeptemberi 89,5 pontról 88,8 pontra esett az alidex, viszont a jövőbeli várakozásokkal kapcsolatban optimistábbak lettek a vállalkozások, a múlt havi 90,4 pont után 91,6 pont lett az index értéke.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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