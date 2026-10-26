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Gyökeres fordulat jön Magyarországon: kőkeményen lecsapnak az illegális kutakra, szándékosan elárasztják a földeket
Gazdaság

Gyökeres fordulat jön Magyarországon: kőkeményen lecsapnak az illegális kutakra, szándékosan elárasztják a földeket

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Új, a szakpolitikát közvetlenül támogató vízgazdálkodási kutatóintézet jön létre a korábbi VITUKI mintájára, a helyi civil vízőrző kezdeményezések hamarosan pénzügyi támogatást kapnak, október 31-én pedig az Országgyűlés elé kerül a vízgazdálkodási törvény első, vízmegtartást célzó módosító csomagja. A kormányzat új stratégiájának lényege, hogy az eddig ellenségként kezelt téli és tavaszi többletcsapadékot a tájban tartsák, ehhez pedig az érintett gazdákat is anyagilag érdekeltté tegyék. Kelemen Ágnes, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium államtitkára és Horváth Balázs helyettes államtitkár tervei szerint már jövő tavasszal 30 ezer hektáron indulhat meg a célzott elárasztás - számolt be a Válasz Online.

A klímaváltozás és az idei, rendkívül aszályos nyár végérvényesen rámutatott, hogy Magyarország vízgazdálkodásában azonnali, rendszerszintű szemléletváltásra van szükség. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium égisze alatt mostanra készült el az a stratégiai koncepció, amely a hagyományos, vízkárelhárítási célú vízelvezetés helyett a vízmegtartást helyezi a fókuszba. A terület sokéves széttagoltsága után

a szakpolitikai irányítás végre egy kézbe került, ami a jövő éghajlati kihívásaihoz igazítja az egész ágazatot.

Az intézményrendszer is jelentősen átalakul. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) – amelynek vezetője a napokban, október 14-én távozott posztjáról – megmarad operatív végrehajtó és középirányító szervnek, de a jogalkotást és a stratégiai irányok kijelölését egyértelműen a minisztérium végzi. A döntés-előkészítés tudományos megalapozására egy új háttérintézményt hoznak létre a korábban hatvan évig működő VITUKI utódjaként. Ez a szervezet párhuzamosan, de szoros együttműködésben dolgozik majd a Tudományos és Technológiai Minisztérium által tervezett, kifejezetten alapkutatásokra fókuszáló víztudományi központtal. A szakpolitikai kutatóintézet létrehozásának forrásai a 2027-es költségvetésben már meg fognak jelenni.

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a napokon belül, október 31-én benyújtandó törvénymódosítási javaslat.

A gyorsított jogalkotás célja, hogy a remélt téli és tavaszi csapadékból minél többet meg lehessen őrizni a természetben. Ennek feltétele az a paradigmaváltás, amely szerint a belvizet – amennyiben nem veszélyeztet emberi életet vagy infrastruktúrát – többé nem káros jelenségnek, hanem a táj működéséhez tartozó, hasznos adottságnak tekintik. A mélyebben fekvő magánföldek elárasztása nem történhet kényszerrel vagy a tulajdonosok kárára, így azokat a gazdákat, akik hajlandók vizet tartani a területükön, anyagilag kompenzálják. Az ősz és tavasz között kint tartott víz nyárra elszivárog és elpárolog, ami javítja a mikroklímát, a talaj víztartalmát, valamint jelentősen mérsékli a nyári aszálykárokat és az öntözési vízigényt. Jelenleg már közel 50 ezer hektárnyi önkéntes felajánlás érkezett a gazdáktól, így a tervek szerint tavasszal 30 ezer hektáron indulhat meg az elárasztás, amit a jövőben évről évre megsokszoroznának.

A vízmegtartás egyik legnagyobb fizikai akadálya a jelenlegi, kifejezetten vízelvezetésre épült csatornarendszer. A jövőben a teljes hálózatot felülvizsgálják, és ahol technikailag lehetséges, kettős működésűvé alakítják a csatornákat, bizonyos helyeken pedig a megszüntetésük is indokolt lehet a víz helyben tartása érdekében. A folyamat felgyorsítása érdekében egyszerűsítik a kisebb beavatkozások vízjogi engedélyezését, továbbá anyagilag is támogatják azokat a helyi vízőrző csoportokat, önkormányzatokat és gazdákat, akik helyi vízmegtartási projekteket valósítanának meg.

Az aszály elleni védekezés és a vízháztartás helyreállítása érdekében a törvénymódosítás foglalkozik a fúrt kutak helyzetének rendezésével is. A szaktárca célja nem a lakossági, vödrös vízhasználatot szolgáló kis kutak vegzálása, hanem

a nagy, illegális vízkivételek azonosítása, mérése és legalizálása.

A túlzott mértékű vízkivétel ugyanis kritikus mértékben hozzájárul a talajvízszint süllyedéséhez, így a vízigények növekedésének megállítása elengedhetetlen a jövőbeli ellátásbiztonság érdekében.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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