Gyökeres fordulat jön Magyarországon: kőkeményen lecsapnak az illegális kutakra, szándékosan elárasztják a földeket

A klímaváltozás és az idei, rendkívül aszályos nyár végérvényesen rámutatott, hogy Magyarország vízgazdálkodásában azonnali, rendszerszintű szemléletváltásra van szükség. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium égisze alatt mostanra készült el az a stratégiai koncepció, amely a hagyományos, vízkárelhárítási célú vízelvezetés helyett a vízmegtartást helyezi a fókuszba. A terület sokéves széttagoltsága után

a szakpolitikai irányítás végre egy kézbe került, ami a jövő éghajlati kihívásaihoz igazítja az egész ágazatot.

Az intézményrendszer is jelentősen átalakul. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) – amelynek vezetője a napokban, október 14-én távozott posztjáról – megmarad operatív végrehajtó és középirányító szervnek, de a jogalkotást és a stratégiai irányok kijelölését egyértelműen a minisztérium végzi. A döntés-előkészítés tudományos megalapozására egy új háttérintézményt hoznak létre a korábban hatvan évig működő VITUKI utódjaként. Ez a szervezet párhuzamosan, de szoros együttműködésben dolgozik majd a Tudományos és Technológiai Minisztérium által tervezett, kifejezetten alapkutatásokra fókuszáló víztudományi központtal. A szakpolitikai kutatóintézet létrehozásának forrásai a 2027-es költségvetésben már meg fognak jelenni.

A gyakorlati átállás legfontosabb állomása

a napokon belül, október 31-én benyújtandó törvénymódosítási javaslat.

A gyorsított jogalkotás célja, hogy a remélt téli és tavaszi csapadékból minél többet meg lehessen őrizni a természetben. Ennek feltétele az a paradigmaváltás, amely szerint a belvizet – amennyiben nem veszélyeztet emberi életet vagy infrastruktúrát – többé nem káros jelenségnek, hanem a táj működéséhez tartozó, hasznos adottságnak tekintik. A mélyebben fekvő magánföldek elárasztása nem történhet kényszerrel vagy a tulajdonosok kárára, így azokat a gazdákat, akik hajlandók vizet tartani a területükön, anyagilag kompenzálják. Az ősz és tavasz között kint tartott víz nyárra elszivárog és elpárolog, ami javítja a mikroklímát, a talaj víztartalmát, valamint jelentősen mérsékli a nyári aszálykárokat és az öntözési vízigényt. Jelenleg már közel 50 ezer hektárnyi önkéntes felajánlás érkezett a gazdáktól, így a tervek szerint tavasszal 30 ezer hektáron indulhat meg az elárasztás, amit a jövőben évről évre megsokszoroznának.

A vízmegtartás egyik legnagyobb fizikai akadálya a jelenlegi, kifejezetten vízelvezetésre épült csatornarendszer. A jövőben a teljes hálózatot felülvizsgálják, és ahol technikailag lehetséges, kettős működésűvé alakítják a csatornákat, bizonyos helyeken pedig a megszüntetésük is indokolt lehet a víz helyben tartása érdekében. A folyamat felgyorsítása érdekében egyszerűsítik a kisebb beavatkozások vízjogi engedélyezését, továbbá anyagilag is támogatják azokat a helyi vízőrző csoportokat, önkormányzatokat és gazdákat, akik helyi vízmegtartási projekteket valósítanának meg.

Az aszály elleni védekezés és a vízháztartás helyreállítása érdekében a törvénymódosítás foglalkozik a fúrt kutak helyzetének rendezésével is. A szaktárca célja nem a lakossági, vödrös vízhasználatot szolgáló kis kutak vegzálása, hanem

a nagy, illegális vízkivételek azonosítása, mérése és legalizálása.

A túlzott mértékű vízkivétel ugyanis kritikus mértékben hozzájárul a talajvízszint süllyedéséhez, így a vízigények növekedésének megállítása elengedhetetlen a jövőbeli ellátásbiztonság érdekében.

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