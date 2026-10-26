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Hűtlen kezelés miatt tett feljelentést a Pénzügyminisztérium: Nagy Márton utazásait vizsgálhatják
Gazdaság

Hűtlen kezelés miatt tett feljelentést a Pénzügyminisztérium: Nagy Márton utazásait vizsgálhatják

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A Pénzügyminisztérium hétfőn feljelentést tett Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter utazásai és a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri delegációinak ideiglenes külföldi kiküldetései ügyében. A tárca hűtlen kezelés és költségvetési csalás megalapozott gyanújára hivatkozik, a feljelentés pedig hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúját is megfogalmazza.

A minisztérium szerint az okozott kár meghaladja a 100 millió forintot,

ez a Btk szerint különösen nagy vagyoni hátránynak felel meg.

A közlemény ennél részletesebb magyarázatot egyelőre nem fűzött a feljelentéshez.

Nagy Márton 2022 és 2026 között vezette a gazdasági tárcát, a volt miniszter utazásai, valamint az ezzel kapcsolatos költségtérítések augusztus végén, közérdekű adatigénylés nyomán látott napvilágra. Ezek szerint Nagy Márton 2023 és 2026 között delegációjával együtt 32 ország 51 városában járt, és három év alatt 115 külföldi éjszakára összesen 51,9 millió forint értékben foglaltak neki szállást, egy éjszaka tehát átlagosan 451 ezer forintba került. 

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A foglalások között rendszeresen szerepeltek ötcsillagos láncok, köztük a Four Seasons és a Ritz-Carlton szállodái szerepeltek.

Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium államtitkára konkrét kiküldetéseket is bemutatott a belső vizsgálat anyagából. Ebben többek között szerepelt, hogy

  • az idei januári ECOFIN-ülésre szóló útnál csaknem egymillió forintért vettek ki két éjszakára szobát a miniszternek, de Nagy Márton még az ülés kezdete előtt hazament,
  • illetve 12,5 millió forinttért bérelt repülőt Brüsszel és Brugge között, amely távolság 88 kilométert tesz ki.

Sajtóinformációk szerint Nagy Márton már nem tartózkodik Magyarországon, családjával nyár óta Svájcban él, és egy zürichi befektetési banknál dolgozik.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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