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Itt valami nagyon nem stimmel: hatalmas az eltérés a kutatásokban, teljesen máshogy alakulhat a jégtakaró olvadása
Gazdaság

Itt valami nagyon nem stimmel: hatalmas az eltérés a kutatásokban, teljesen máshogy alakulhat a jégtakaró olvadása

Portfolio
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A kínai kutatók teljesen új modellt alkalmazva mérték fel a grönlandi jég olvadását, és furcsa adatokat kaptak – írja a South China Morning Post.

A kínai kutatók egy teljesen új modellt alkalmazva mérték fel, hogy pontosan mennyi jég veszhetett el a világ legnagyobb szigetéről. A megállapítás elsősorban a műholdas képekre támaszkodott, ezek alapján megalkottak egy becslést, amely a jégmező jelenlegi mennyiségére vonatkozik, valamint az éves csökkenést is megtippelték.

A modell alapján a grönlandi jégtakaró 2002 és 2023 között évente mintegy 120 gigatonna (120 milliárd tonna) jeget veszített.

A veszteség hatalmas, ugyanakkor messze elmarad a NASA hasonló becslésétől, amely évente 270 gigatonnás veszteséggel számolt ugyanerre az időszakra. Az eltérés oka, hogy teljesen más modelleket használt a két eltérő kutatócsapat. Ameddig Kínában a magasságváltozásokra támaszkodnak, addig a NASA a gravitációs modellt használva a tömeget mérte.

A két megközelítésben fontos különbséget jelent, hogy a nyugati szemlélet a jég tömörödését is figyelembe veszi, egyes típusok teljesen máshogy viselkedek, a sűrűségük megváltozik. A kiemelkedő számok azt jelzik, hogy

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a grönlandi jég olvadása rendkívül veszélyes szintre emelkedett, és aggasztó lehet a klímaváltozás tekintetében.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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