Kármán András is megszólalt a Magyarországnak járó újabb 92 milliárd forintos forrásról

A kormány számára a nemzeti érdek nem jelszó, hanem mérce, minden forintnak és minden eurónak ott a helye, ahol a magyar embereknek a legtöbb hasznot hozza - mondta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn Budapesten, az EGT Alapról és a Norvég Alapról szóló együttműködési megállapodások aláírásakor.

A tárcavezető kiemelte: a hatékony forráselosztáshoz átlátható szabályok, kiszámítható döntések és elszámoltatható intézmények kellenek.

Mi nem félünk az ellenőrzéstől, a független felügyelet nem korlátoz minket, hanem hitelessé teszi a döntéseinket

- közölte.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter hangsúlyozta: a kölcsönös tiszteleten, a közös érdekeken és a konstruktív párbeszéden alapuló kapcsolatok hosszú távon valamennyi résztvevő javát szolgálják.

Az eseményen Espen Barth Eide norvég külügyminiszter üdvözölte, hogy sikerült megállapodniuk a magyar kormánnyal. Az európai országok jövője az együttműködéstől, a jogállamiságtól, a demokráciába vetett hittől függ, az európai népek sorsa közös - fogalmazott.

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