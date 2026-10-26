Kármán András is megszólalt a Magyarországnak járó újabb 92 milliárd forintos forrásról

A tárcavezető kiemelte: a hatékony forráselosztáshoz átlátható szabályok, kiszámítható döntések és elszámoltatható intézmények kellenek.
Mi nem félünk az ellenőrzéstől, a független felügyelet nem korlátoz minket, hanem hitelessé teszi a döntéseinket
- közölte.
Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter hangsúlyozta: a kölcsönös tiszteleten, a közös érdekeken és a konstruktív párbeszéden alapuló kapcsolatok hosszú távon valamennyi résztvevő javát szolgálják.
Az eseményen Espen Barth Eide norvég külügyminiszter üdvözölte, hogy sikerült megállapodniuk a magyar kormánnyal. Az európai országok jövője az együttműködéstől, a jogállamiságtól, a demokráciába vetett hittől függ, az európai népek sorsa közös - fogalmazott.
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