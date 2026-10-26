Kiderült, hova utazik csütörtökön Magyar Péter

A nyilvánosságra hozott program szerint ezen
az első cseh-magyar kormányközi konzultáción először Andrej Babis és Magyar Péter kormányfők tárgyalnak egymással, majd az egyes miniszterek is hivatali partnerükkel.
A tárgyalások témáját az időszerű európai és nemzetközi kérdések, kiemelten az Európai Unió versenyképessége, az energetikai biztonság, a migráció, az európai költségvetés jövője és az Európai Unió bővítése fogja képezni.
A kormányközi konzultációk további témái: a regionális és a kétoldalú együttműködés, a gazdaság, a közlekedés, a védelmi ipar, a digitalizáció, a tudomány, a kutatás, az innováció és az egészségügy. A tárgyalásokat követően a két fél képviselői sajtóértekezletet tartanak - közölte a cseh kormányhivatal.
Címlapkép forrása: Portfolio
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