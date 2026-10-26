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Komoly reformokat hirdetett meg Ursula von der Leyen
Gazdaság

Komoly reformokat hirdetett meg Ursula von der Leyen

MTI
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Az Európai Bizottság működésének egyszerűsítését, a közpénzek hatékonyabb felhasználását és a mesterséges intelligencia kihasználást nevezte az uniós intézményi reformok három fő célkitűzésének Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn Brüsszelben.
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Von der Leyen az uniós intézmény működésének átfogó felülvizsgálatát segítő független szakértői csoport jelentésének bemutatásakor hangsúlyozta: "a politikai iránymutatások egy gyorsabb, egyszerűbb és fókuszáltabb Európát tűznek ki célul, ezért természetesen a bizottságnak is példát kell mutatnia."

Az elnök felhívta a figyelmet: Európának egyre súlyosabb és egymással összefonódó biztonsági, gazdasági és társadalmi kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek gyors alkalmazkodást követelnek meg.

Ahhoz, hogy megfeleljünk ezeknek a feladatoknak, világos politikai döntésekre van szükség, de arra is, hogy a közigazgatás ezeket a döntéseket tettekké alakítsa

- jelentette ki.

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Von der Leyen szerint a tervezett intézményi reformok elsőként az eljárások egyszerűsítésére, az átláthatóbb szervezeti struktúrák kialakítására és az intézmény különböző szervezeti egységei közötti együttműködés javítására összpontosítanak. Kiemelte tovább a pénzügyi források hatékonyabb felhasználását.

Hangsúlyozta, hogy a megélhetési költségek emelkedésével szembesülő európai polgárok joggal várják el a közpénzek felelős felhasználását és a kézzelfogható eredményeket. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy fel kell készítenünk az intézményi dolgozókat a jövőre, különös tekintettel a mesterséges intelligencia alkalmazására.

Von der Leyen szerint az új technológiák lehetőséget kínálnak a munkafolyamatok egyszerűsítésére, az adminisztratív terhek csökkentésére és az uniós intézmények hatékonyabb működtetésére. Hozzátette: a munkatársak számára biztosítani kell az új technológiák alkalmazásához szükséges készségeket és eszközöket, miközben fejleszteni kell a tehetséggondozást és a digitális megoldások használatát. Rámutatott, hogy az Európai Bizottság feladatai folyamatosan bővülnek, miközben a rendelkezésre álló erőforrások egyre szűkösebbek.

Hangsúlyozta, hogy az átalakítás az Európai Bizottság egészének közös felelőssége, végső célja pedig az európai polgárok számára nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása. A most bemutatott jelentés az átfogó felülvizsgálat egyik meghatározó szakmai háttéranyaga lesz. A végleges jelentést Piotr Serafin költségvetésért, csalás elleni küzdelemért és a közigazgatásért felelős uniós biztos a következő hónapokban terjeszti biztosi testülete elé.

Címlapkép forrása: EU

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