Közel 330 millió forintos ajánlatot tett Donald Trump azoknak, akik segítik őt a közelgő választásokon

Donald Trump amerikai elnök egymillió dolláros jutalmat ígért mindenkinek, aki olyan választási csalást jelent be, amely letartóztatáshoz és elítéléshez vezet. Mindezt alig egy héttel a félidős kongresszusi választások előtt tette meg, amelyeken a közvélemény-kutatások szerint a Republikánus Párt szoros és nehéz küzdelem elé néz.

Nem ez az amerikai elnök első pénzjutalomra építő politikai húzása a félidős kampányban. szeptemberben 5000 dolláros „Trump Dividend” kifizetést ígért minden felnőtt amerikai állampolgárnak arra az esetre, ha a republikánusok megtartják a kongresszusi többséget.

Trump ezen kívül hétfőn újságíróknak nyilatkozva – bizonyítékok felmutatása nélkül – azt állította, hogy a vasárnapi brazil elnökválasztás, amelyet a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva nyert meg, manipuláltnak tűnt.

Nem álltam egyik oldalra sem, de úgy nézett ki, mint egy újabb elcsalt választás. A választásoknak vitathatatlannak kell lenniük, ez pedig nagyon rosszul festett számomra

– fogalmazott az elnök.

A vesztes jobboldali brazil szenátor, Flávio Bolsonaro nem ismerte el a vereséget. Egyébként apja, Jair Bolsonaro korábbi brazil elnök hivatali ideje alatt Trump szoros szövetségesének számított.

Forrás: Reuters

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