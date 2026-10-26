Legjobb akciók? Megbüntette az Aldit a GVH

Megtévesztő reklámkampány miatt 123 millió forintra bírságolta az Aldit a Gazdasági Versenyhivatal. Az üzletlánc egy közönségszavazáson elnyert díjakra hivatkozva hirdette, hogy nála található a legszélesebb választék és a legjobb akciók, a hatóság szerint azonban ezek nem bizonyították a versenytársakkal szembeni elsőségét.

A GVH 2025 nyarán indított vizsgálatot az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt. ellen, miután a vállalkozás márciustól

a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” szlogeneket használta reklámjaiban.

A hatóság azt vizsgálta, megfelelően alá tudja-e támasztani az üzletlánc ezeket az állításokat.

Az Aldi a Nők Lapja Food Awards 2024 pályázat két alkategóriájában megszerzett első helyezésére alapozta a kampányt. A versenyhatóság szerint azonban a több hónappal korábban, szubjektív közönségszavazáson elnyert díjak nem szolgáltattak elegendő bizonyítékot arra, hogy a lánc valóban a teljes piacon a legszélesebb választékot vagy a legnagyobb kedvezményeket kínálja.

A Versenytanács megállapítása szerint az átlagos vásárló a reklámokból azt érthette, hogy az Aldi kínálata objektíven szélesebb a versenytársakénál, akciói pedig a legnagyobb árengedményt biztosítják, és ezt díjjal is elismerték. A hatóság ezért a szlogeneket piacelsőségi állításnak tekintette, amelyekhez a hirdetés megjelenésekor rendelkezésre álló, objektív és aktuális bizonyítékokra lett volna szükség.

A GVH magának a díjnak az alkategória-elnevezéseit is félrevezetőnek találta. Az érintett kategóriákban ugyanis kevés vállalkozás indult, a szavazás pedig nem volt reprezentatív. A választék esetében például a résztvevők mindössze egy másik bolttal összevetve ítélték szélesebbnek az Aldi kínálatát. Ebből nem lehetett a teljes piacra vonatkozó következtetést levonni.

A hatóság hangsúlyozta, hogy

a piacvezető pozícióra utaló reklámok érdemben befolyásolhatják a vásárlók döntéseit, ezért az ilyen kijelentések igazolása a hirdető felelőssége.

Egy közönségdíj önmagában nem elegendő a reklámban megfogalmazott, általános piaci fölény bizonyítására.

Az Aldi az eljárás megindítása után felhagyott a kifogásolt kommunikációval, és reklámújságjait is módosította. A Versenytanács a reklámkampány költségéből kiindulva 123 millió forintos versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a vállalkozásra.

A GVH korábban a Lidl kommunikációjában is kifogásolt piacelsőségi állításokat, az ügyben 2026 nyarán született bírság. A versenyhatóság júliusban külön tájékoztatót is kiadott arról, milyen feltételekkel használhatók jogszerűen a „legolcsóbb”, „legjobb” és más elsőséget hirdető kifejezések.

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