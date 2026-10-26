Lezárul egy korszak Európában: végleg kivonul a legendás japán autógyár az egyik szegmensből

A Subaru 2028-tól nem fog többé benzinüzemű autókat értékesíteni Európában, kizárólag elektromos meghajtással lesznek jelen. A döntés az jelentené, a japán cégek közül először ez a gyártó kötelezné el magát teljesen az elektromos technológia mellett. A háttérben a kontinensen folyamatosan csökkenő kereslet áll a belsőégésű járművek iránt, a vállalat arra jutott, hogy a környezetvédelmi előírások túl nagy költséget jelentenének, ezért inkább egy dinamikusabban fejlődő piacon szeretnének érvényesülni.

Az értékesítés már 2027-től kezdve befejeződhet, hogy a készleteket teljesen kimerítsék.

Korábban a Nissan és a Honda is jelezte, hogy Európában és Kínában célszerű lenne teljesen elektromos meghajtású járműveket értékesíteni, de később visszakoztak ettől a döntéstől. A Nikkei úgy véli, hogy a Subaru lépése és a kontinensen szigorodó előírások együttesen egy sor másik vállalatot lökhetnek hasonló irányba. Az egyik legfontosabb akadályt a jövőre életbe lépő Euro 7 kibocsátási szabványok jelenthetik, amik a már meglévő modellekre is érvényesek lehetnek.

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