Magyarország versenyképessége – Ez van, amikor nem a legjobbak nőnek

Magyarország és a magyar cégek nem versenyképesek. Ez a cikk azt mutatja be, hogy ennek egyik valószínű oka, hogy az elmúlt 16 évben a piac nem a teljesítményt jutalmazta.

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Magyarország tartós versenyképességi problémákkal küzd. Az okokat általában szokás a beruházások mennyiségében keresni, bár hasonlóan fontos azok elosztása is. A növekedéselmélet régi tétele, hogy az aggregált termelékenység azon is múlik, kihez kerül a tőke és a munkaerő. A szakirodalom szerint az ilyen elosztási torzulások önmagukban is a termelékenység harmadát-felét elvihetik.

Teremtő rombolás: hogyan működik az egészséges piac?

Egy egészséges piacon a hatékonyabb cégek növekednek, a gyengébbek zsugorodnak vagy kiszállnak. Joseph Schumpeter ezt „teremtő rombolásnak" nevezte: a gazdasági fejlődés nem csendes, fokozatos javuláson alapul, hanem arra a dinamikus folyamatra épít, amelyben az újító vállalkozások kiszorítják a régi, elavult megoldásokat. Ennek természetesen van kényelmetlen oldala is, hiszen a haladáshoz kell, hogy a lemaradók helyét átvegyék mások.

Ezt a gondolatot formalizálta Philippe Aghion és Peter Howitt, akik Joel Mokyrral együtt 2025-ben közgazdasági Nobel-díjat kaptak a munkájukért. Modelljükben a cégek azért újítanak, mert a siker hatalmas profitot ígér, ez viszont éppen a korábbi piacvezető pozícióját rombolja le. A növekedés motorja így nem a stabilitás, hanem az, hogy a jelenlegi éllovas folyamatosan veszélyben van. Aghion és kutatótársai később azt is megmutatták, hogy a verseny az innovációt is ösztönzi: a piac élvonalához közeli cégek azért fektetnek a fejlesztésbe, hogy kitérjenek a konkurencia szorítása elől.

Ahhoz viszont, hogy ennek hatása az egész gazdaságban megjelenjen, fontos, hogy a hatékonyabb cégek szabadon nőhessenek: munkaerőt, tőkét és piaci részesedést szerezzenek a gyengébbektől. A nemzetközi kutatások szerint az országok közötti termelékenységi különbségek jelentős része nem abból ered, hogy az egyes cégek mennyire jók, hanem abból, hogy a piac mennyire juttatja az erőforrásokat a legjobbak kezébe. Ha ez az átrendeződés elakad, az innováció sem tud továbbgyűrűzni, a legjobb cégek önmagukban pedig nem tudnak akkorára nőni, hogy az egész gazdaság termelékenységét érdemben megemeljék.

Két mutató, egy kép

Az alábbi elemzés az Európai Központi Bank CompNet adatbázisának közel két évtizednyi, 2005 és 2022 közötti vállalati adataira épül. A kérdés egyszerű:

valóban azok a cégek nőnek-e nagyra Magyarországon, amelyek hatékonyabban működnek?

Ha a verseny jól működik, akkor a sikeresebb vállalatok piaci részesedést nyernek, a lemaradók pedig vagy felzárkóznak, vagy fokozatosan kiszorulnak a piacról. Ilyenkor a gazdaság erőforrásai a jobban teljesítő vállalatokhoz kerülnek, ami javítja az ország egészének termelékenységét. A lenti ábra e két mutató alakulását mutatja 2005 és 2022 között. Az egyik azt méri, hogy a termelékenyebb cégek valóban nagyobb piaci részesedéssel rendelkeznek-e, a másik pedig azt, hogy mekkorák a termelékenységi különbségek az egyes ágazatok vállalatai között.

1. ábra. Allokációs hatékonyság és termelékenységi szórás Magyarországon, 2005–2022 (standardizált értékek, hároméves mozgóátlag). A kék vonal az Olley–Pakes-kovariancia, a piros vonal az iparági termelékenység (TFP) eloszlása (P90–P10). Forrás: CompNet.

Az ábráról két trend rajzolódik ki. Egyrészt egyre gyengébb lett a kapcsolat a vállalatok hatékonysága és piaci sikere között (kék vonal). Ezzel egy időben egyre nagyobbra nőttek a különbségek a jobb és rosszabb teljesítményű cégek között (piros vonal). A két folyamat együtt különösen beszédes. Normális esetben, ha nő a különbség a jó és a rossz cégek között, akkor a jobb vállalatok piacot nyernek (azaz a kék vonal magas szinten marad), a gyengébbek pedig visszaszorulnak (azaz a piros vonal alacsony marad).

Magyarországon inkább az történt, hogy a vállalatok teljesítménye egyre inkább szétnyílt, miközben a piaci siker egyre kevésbé tükrözte ezt a teljesítményt.

Bár minkét történet önmagában is érdekes, a kettő közötti kombináció a lényeg. Versenyző piacon a szétnyíló termelékenységi különbségek erősítenék az átrendeződést a legjobb cégek felé, a leginkább termelékeny cégek növelnék piaci részesedésüket, a lemaradók pedig kiszorulnának, így a különbségek nem is nőhetnének sokáig. Magyarországon az történt, hogy a termelékenységi különbségek nőttek, a piaci sikerességnek viszont egyre kevésbé a teljesítmény az alapja. Ezt neveztem el allokációs éknek: a termelékenység és a piaci siker szétválásának.

Különösen figyelemre méltó, amit a cikk alapjául szolgáló tanulmány külön mutat, hogy a termelékenységi különbségek a skála mindkét végén nőnek. Nemcsak a legjobb cégek húztak el a középmezőnytől, hanem a leggyengébbek is egyre jobban leszakadtak attól. Ha csak a legjobbak távolodnának el, azt még magyarázhatná az új technológiák lassú terjedése: az élvonal előreszalad, a többiek pedig idővel utolérik. A magyar adatok azonban más képet mutatnak. A lemaradók nem tűnnek el a piacról, a sikeresebb cégek előnye pedig sem nem terjed tovább, sem nem olvad le a verseny hatására.

Ez arra utal, hogy a verseny a vártnál gyengébben tereli az erőforrásokat a hatékonyabb vállalatok felé.

Ezt a képet erősíti az árrések alakulása is, vagyis hogy a vállalatok mennyivel tudnak költségeik fölött árazni. A 2. ábra a medián árrést (fekete vonal, bal tengely), valamint az árrések szóródását, azaz a magasabb és alacsonyabb árrés közötti különbséget (piros szaggatott vonal, jobb tengely) mutatja. A medián árrés 2010 óta szinte folyamatosan emelkedik. Az árrések közötti különbségek eközben három szakaszon mennek keresztül: 2010-ig gyorsan nőnek, 2018-ig mérséklődnek, majd ismét határozott emelkedésnek indulnak.

Kézenfekvő magyarázat lehetne a „szupersztárcégek" jelensége, amelyben a legtermelékenyebb vállalatok nagyobb piaci részt és több árazási erőt szereznek. 2010 előtt, amikor a termelékenység és a méret kapcsolata még erős volt, ez akár igaz is lehetett. Utána viszont az árrés szóródása úgy nőtt, hogy közben a termelékenység és a piaci részesedés összefüggése gyengült. Szupersztárvilágban fordítva kellene lennie. A piaci erő tehát egyre kevésbé tűnt a hatékonyság jutalmának, és egyre inkább védett pozíciók következményének.

2. ábra. Medián árrés és az árrések szóródása (P90–P10) Magyarországon, 2005–2022 (hároméves mozgóátlag). A szaggatott függőleges vonal 2010-et jelöli. Forrás: CompNet.

Magyar sajátosság?

Jogos a kérdés, hogy vajon magyar sajátosságról van-e szó, vagy a magyar pálya valóban eltér más országokétól. A válasz egyértelműen igen. Az allokációs ék Magyarországon jóval gyorsabban nőtt, mint a tizenhárom összehasonlító országban. A 3. ábrán minden pont azt mutatja, mennyivel tér el Magyarország az adott évben a többi ország átlagától, a függőleges vonalak pedig a statisztikai bizonytalanságot jelzik. 2013-ig nem látszik érdemi eltérés. 2014 és 2018 között azonban Magyarország már nagyjából egy szórással rosszabb értéket mutat, 2019 és 2022 között pedig a távolság 2,5-3 szórásra nő. 2017 után a különbség statisztikailag is egyértelmű. A cikk alapjául szolgáló tanulmány azt is megmutatja, hogy az eredményt nem egyetlen összehasonlító ország húzza, és ágazati bontásban is fennmarad, még akkor is, ha kiszűrjük az egész Európát érintő iparági sokkok hatását.

3. ábra. A termelékenységi szóráson alapuló allokációs rés Magyarországon a többi országhoz képest, 2008–2022. A pontok az évenkénti becslések, a függőleges vonalak a 95 százalékos konfidenciaintervallumok; 2010 a viszonyítási év. A függőleges vonal (2011) az első teljes év amikor már az Orbán kormány irányította az országot.. Forrás: CompNet, saját becslés.

Mi állhat a háttérben?

A magyarországi intézményi környezet összhangban van a fenti eredményekkel: a vizsgált időszakban a vállalatok sikerét egyre kevésbé a piaci versenyben nyújtott teljesítmény határozta meg. A közbeszerzések 2021-ben 34,6 százalékát egyetlen ajánlattevővel zárták le. Az uniós forrásból finanszírozott szerződések értékének egyötödét 42, a politikai elithez közel álló cég nyerte, további 12 százalékot keretmegállapodásokon keresztül. A stratégiai érdekűnek minősített fúziókat kivették a versenyhivatali vizsgálat alól a pénzügyi szektorban, a távközlésben és a médiában. Az Európai Bizottság 2025-ös jogállamisági jelentésének felmérésében a cégeknek csak 37 százaléka tartotta jónak a GVH függetlenségét.

Az iparpolitika közben gyártókapacitást telepített. A kormányzati kommunikáció szerint nagyjából 1500 milliárd forintnyi (3,8 milliárd euró) közvetlen támogatás és infrastrukturális beruházás ment az akkumulátoriparba. A kutatás-fejlesztés, a termékfejlesztés és a kulcsfontosságú beszállítói kapcsolatok viszont többnyire az anyavállalatoknál maradtak, Magyarországra az összeszerelés jutott. A feldolgozóipari termelékenység így a magas beruházási ráta mellett is stagnált.

Mit lehet tenni?

Ha a versenyképességi gond részben elosztási probléma, akkor a gyors előrelépés forrása nem újabb támogatási program, hanem a verseny helyreállítása. Ez általában nem igényel jelentős többletforrást, és a hatása is gyorsabban jelentkezik, mint versenyképesség növelését célzó oktatási vagy infrastrukturális reformoké. A cégek ugyanis hamar reagálnak a versenyjelzésekre, a termelékenységi nyereség pedig akkor kezdődik, amikor a piacon újra tényleges versenynyomás van.

Ehhez az alábbi négy változtatást mindenképpen érdemes lenne megfontolni.

Egy megerősített és független versenyhivatal. Első lépés a GVH működésének normalizálása, szakmai alapú vezetőválasztás, a politikai irányítás csatornáinak lebontása, és annak lehetővé tétele, hogy a hivatal nyilvánosan is bírálhasson szabályozási intézkedéseket. Olyan proaktívabb hatóság lenne a cél, amely nem éri be a bejelentett fúziók és a panaszok elbírálásával, hanem saját kezdeményezésre indít ágazati vizsgálatokat, és válik a kormányzati gazdaságpolitika fontos szereplőjévé, beleértve az új és módosított jogszabályok versenyhatás-vizsgálatára is, hogy a jogalkotás se kedvezzen eleve egyes vállalkozásoknak. A szakmai és a politikai legitimáció egyensúlyát kifejezett, átlátható szabályoknak kell rögzíteniük, nem informális alkuknak. A versenyt korlátozó szabályozások felszámolása. A gazdaságban a verseny működéséhez nem elsősorban újabb szabályokra, hanem kiszámítható és semleges keretekre van szükség. Az állami beavatkozások gyakran éppen azokat a piaci jelzéseket torzítják, amelyek alapján a tőke és a munkaerő a hatékonyabb vállalatokhoz áramolna. Ennek látványos példája a kiskereskedelmi árszabályozás. Az ár a piac egyik legfontosabb információs eszköze. Ha ezt a szabályozó felülírja, a vállalatok alkalmazkodnak, gyakran nem várt következményekkel. A veszteségeket más termékeken vagy más módon próbálják kompenzálni, miközben a kisebb szereplők rendszerint nehezebben viselik a terheket, mint a nagyobbak. A versenyt nem a rendeleti árak, hanem a fogyasztói választás, a piacra lépés lehetősége és a hatékony versenyjogi fellépés védi. Ezért az árrésstopot és más hasonló, átmenetinek szánt beavatkozásokat egy világos menetrend szerint ki kell vezetni. Ugyanez a logika vonatkozik minden olyan szabályra vagy adóra, amely indokolatlanul eltérő feltételeket teremt az egymással versengő vállalatok számára. Közbeszerzési reform. Ez önmagában is a hatékonyabb cégek felé terelné az erőforrásokat. Három elemet érdemes kiemelni: csökkenteni kell az egyajánlatos eljárások arányát, átláthatóbbá és versenyzőbbé kell tenni a keretmegállapodásokat, amelyek a jelenlegi gyakorlatban egyes cégek pozícióját is bebetonozhatják, végül hatékonyabban kell üldözni a gyanús kartellezést. Itt a verseny helyreállítása és az uniós források hatékonyabb felhasználása ugyanabba az irányba mutat. Iparpolitika a valódi piaci kudarcokra. Ez nem azt jelenti, hogy az államnak vissza kell vonulnia, hanem azt, hogy a szerepét máshol kell keresnie. A modern iparpolitikai irodalom, köztük Philippe Aghion és szerzőtársai munkái szerint a támogatás ott hoz többet, ahol nem csökkenti a versenyt, és nem konzerválja a nagy szereplők helyzetét. Azaz az iparpolitika nem előre kiválasztott nyertesek támogatása, hanem kísérletező folyamat, amelyben a sikertelen kísérleteket abbahagyják. A Draghi-jelentés is a piac képességeinek kiterjesztését célozza, nem a piaci szelekció politikai szelekcióra cserélését.

Ennek jegyében három területet indokolt kiemelni. A kutatás-fejlesztésben nem az ipari kapacitás hiányzik, hanem a hazai tudásteremtés, ezért a támogatást kutatóközpontokra, technológiai együttműködésekre és egyetem–ipar kapcsolatokra kell fordítani, nem újabb összeszerelő üzemekre. A versenyképesség hosszú távú alapja a képzett munkaerő, így az oktatásba, a szakképzésbe és a felsőoktatásba fektetett pénz közelebb áll a modern iparpolitikához, mint a diszkrecionális beruházási támogatások. A hálózati és zöld infrastruktúrában, vagyis az energiahálózatokban, a digitális infrastruktúrában és az elektromos mobilitás rendszereiben pedig olyan koordinációs problémák vannak, amelyek állami szerepvállalást indokolnak. A támogatásokat, legyen szó K+F-ről, beruházási ösztönzőről vagy klaszterpolitikáról, azonosított piaci kudarchoz kell kötni, és horizontális, versenysemleges szempontok szerint kell odaítélni, nem politikai lojalitás alapján. A kérdés ezért nem az, hány gyár épül, hanem hogy keletkezik-e új tudás, kialakulnak-e helyi innovációs kapcsolatok, és mozdulnak-e a hazai cégek a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek felé.

Tény, hogy a fenti ajánlások nem mindig egyszerűek, és egyáltalán nem költségmentesek, különösen olyan környezetben, ahol a végrehajtó intézmények gyengülése évek óta tart. Az eredmény azonban kevésbé a rendelkezésre álló forrásokon vagy a szakmai tervek minőségén múlik, mint azon, hogy mennyire lesznek hitelesek és függetlenek a reformot végrehajtó intézmények.

(Az írás háttérül szolgáló cikk angol szövege itt megtalálható)

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