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Már az ukránok is elismerték: ebből nem lesz idén gazdasági növekedés
Gazdaság

Már az ukránok is elismerték: ebből nem lesz idén gazdasági növekedés

MTI
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Az ukrán gazdasági minisztérium 0,1 százalékra rontotta a gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését a júniusban várt 1,3 százalékról - közölte az ukrán gazdasági miniszter hétfőn.

Olekszandr Kravcsenko elmondta, az év elején még 2,4 százalékos GDP-növekedésre számítottak az idei évre. Ezt az adatot júniusban 1,3 százalékra, most pedig 0,1 százalékra rontották.

A növekedési kilátások romlásának okai között az ukrán kikötők blokkolását és a költségvetési beruházások év végére halasztását említette a miniszter. Ukrajna gazdasága tavaly 1,8 százalékkal nőtt.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) októberben ismertetett friss globális gazdasági előrejelzésében 1 százalékos GDP-bővülés szerepel 2026-ra. Két napja a kijevi Gazdaságtudományi Egyetem (KSE) az addigi 1,9 százalékos növekedésről 0,3 százalékos csökkenésre rontotta az ukrán gazdaság idei teljesítményével összefüggő várakozását.

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