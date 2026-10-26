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Megkezdődik a munka a kórházban rekedt csecsemők ügyében, 90 nap múlva várható a koncepció
Gazdaság

Megkezdődik a munka a kórházban rekedt csecsemők ügyében, 90 nap múlva várható a koncepció

MTI
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Új szakmai és koordinációs testület alakult a kórházakban rekedt csecsemők és kisgyermekek helyzetének rendezésére. A megjelent kormányhatározat célja, hogy felgyorsítsa az érintett gyermekek családba vagy helyettesítő ellátásba kerülését, és biztosítsa, hogy az intézményben töltött idő alatt se maradjanak le a fejlődésükhöz szükséges ellátásokról.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter szerint országosan több mint 320 gyermek kényszerül kórházban élni, ahol átlagosan több mint 105 napot töltenek el. A probléma felszámolására életre hívott grémium feladata a szükséges jogszabály-módosítások felmérése, valamint a helyzet gyors és hatékony kezelését szolgáló rendszerszintű megoldások kidolgozása.

A Magyar Közlönyben kihirdetett határozat értelmében a testületnek olyan szakmai protokollokat kell megalkotnia, amelyek garantálják, hogy a gyermekek a kórházi tartózkodásuk idején is megkapják a létfontosságú korai fejlesztést és rehabilitációt. A tervek között szerepel egy kórházi gyermekvédő önkéntes program elindítása, valamint egy speciális, "Pöttömke Bölcsőde" elnevezésű,

kórházon belüli napközi ellátás létrehozásának vizsgálata is.

A legalább negyedévente ülésező bizottság alakuló ülését harminc napon belül össze kell hívni. Ezt követően hatvan nap áll a testület rendelkezésére, hogy előterjessze az első részletes helyzetértékelő és problémamegoldó koncepcióját.

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A társadalmi munkában, mindenfajta díjazás és költségtérítés nélkül dolgozó testületet a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára vezeti. A munkában a szakterületért felelős minisztériumok – az egészségügyi, valamint az oktatási és gyermekügyi tárca –, a meghatározó országos kórházi, szociális és gyermekvédelmi csúcsintézmények, a gyámhatóság, továbbá tíz felkért civil és szakmai érdekképviseleti szervezet képviselői vesznek részt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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