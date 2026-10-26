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Meglepő eredményt hozott a mosószerteszt, sok a hiányosság, a drágább sem feltétlenül jobb
Gazdaság

Meglepő eredményt hozott a mosószerteszt, sok a hiányosság, a drágább sem feltétlenül jobb

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A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a folyékony mosószerek és mosóporok összehasonlító vizsgálatánál a készítmények mintegy felénél tárt fel hiányosságot - közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a laboratóriumi összehasonlító vizsgálat kiterjedt a hatóanyag-tartalomra, ellenőrizték a címkéken szereplő információk helyességét, valamint a csomagolások sértetlenségét is.

Az ellenőrzés során a hatóság több hiányosságot is feltárt. A problémák elsősorban

  • az adagolási útmutatók pontatlanságából,
  • a címkén szereplő adatok és a mért értékek közötti eltérésekből,
  • illetve az összetételből adódtak.

Több mosópornál nem állt összhangban egymással a tömeg- és a térfogatalapú adagolási javaslat, két termékből pedig már a csomagolás felbontása előtt kiszóródott a mosópor.

Egyes készítményeknél az aktív oxigén mennyisége nem volt kimutatható, pedig jelenlétét a címkén feltüntették. A vizsgálat során kiugróan magas konyhasótartalmú készítményeket is találtak. Az egyik mosópornál például 94 százalékos konyhasótartalmat mértek, a hatóanyag-tartalom pedig 1 százalék alatt volt.

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Az uniós és a hazai jogszabályok nem határoznak meg felső határértéket a mosószerek konyhasótartalmára, és minimális hatóanyag-tartalmat sem írnak elő. Ezért önmagában e két érték miatt nem indítható hatósági eljárás. Ugyanakkor a feltüntetett magas hatékonyságra vonatkozó állítás megkérdőjelezhető, és a mosási adagok feltüntetése is hibás volt, emiatt indult eljárás a termékkel kapcsolatban - fűzték hozzá. Ismertették, a folyékony készítményekben általában nagyobb a felületaktív anyagok koncentrációja.

Ezek az összetevők fontos szerepet töltenek be a tisztításban, többek között a zsíros szennyeződések eltávolításában. A mosóporok egy része emellett oxigénalapú fehérítőszert is tartalmaz, amely elősegítheti a fehéríthető textíliákon lévő színes foltok eltávolítását. Hozzátették, hogy a mérési eredmények alapján nem lehet eldönteni, hogy a folyékony, vagy a por alakú mosószerek hatékonyabbak-e.

A megfelelő készítmény kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a textília típusát, a szennyeződés jellegét és az összetételt is.

Az NKFH felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy a magasabb ár nem feltétlenül jelent jobb minőséget, a tudatos vásárlói döntést a termékek összetételének, adagolási javaslatának és vizsgálati eredményeinek összehasonlítása segítheti. Az összehasonlító vizsgálat eredményei elérhetőek az NKFH honlapján (www.nkfh.gov.hu) - tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

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