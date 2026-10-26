Megszólalt Bóna Szabolcs a 2028-34-es agrártámogatásokról

Agrárszektor Konferencia 2026 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Az uniós agrárium jövőbeli kereteit és a támogatási rendszereket érintő megbeszélések kiemelt helyet foglalnak el a szakpolitikai napirenden. A tárgyalások kimenetele

alapvetően határozza meg a hazai agrárágazat versenyképességét és a gazdálkodók hosszú távú működési feltételeit.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a döntéshozatali folyamatban a magyar termelők pozíciójának megerősítése áll a középpontban, és a tárgyalások során mindvégig a hazai agrárium, valamint a gazdák érdekeit tartja szem előtt.

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