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Megszólalt Bóna Szabolcs a 2028-34-es agrártámogatásokról
Gazdaság

Megszólalt Bóna Szabolcs a 2028-34-es agrártámogatásokról

Portfolio
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A Közös Agrárpolitika (KAP) jövőjéről folytat tárgyalásokat a tárcavezető, aki az egyeztetéseken a magyar mezőgazdaság és a hazai termelők szempontjainak érvényesítését tartja az elsődleges feladatnak – tájékoztatott Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook-oldalán.
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Információ és jelentkezés

Az uniós agrárium jövőbeli kereteit és a támogatási rendszereket érintő megbeszélések kiemelt helyet foglalnak el a szakpolitikai napirenden. A tárgyalások kimenetele

alapvetően határozza meg a hazai agrárágazat versenyképességét és a gazdálkodók hosszú távú működési feltételeit.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a döntéshozatali folyamatban a magyar termelők pozíciójának megerősítése áll a középpontban, és a tárgyalások során mindvégig a hazai agrárium, valamint a gazdák érdekeit tartja szem előtt.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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