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Miért nincs még mindig nemzetközi körözés Matolcsy Ádám ellen?
Gazdaság

Miért nincs még mindig nemzetközi körözés Matolcsy Ádám ellen?

Portfolio
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Még nem rendelte el a Fővárosi Törvényszék a nemzetközi és az európai elfogatóparancs kiadását az MNB-ügy két gyanúsítottja, Matolcsy Ádám és Stofa György ellen – erősítette meg a Telex érdeklődésére a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) múlt hét szerdán indítványozta az európai és a nemzetközi elfogatóparancs kiadását Matolcsy és Stofa ellen, de az elrendelésükről a bíróságnak, egészen pontosan a nyomozási bírónak kell döntenie.

Hazai elfogadóparancs múlt szerda óta érvényben van Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, a rendőrség honlapján azóta is szerepelnek, vagyis

továbbra sem adták fel magukat.

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