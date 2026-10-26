Miért nincs még mindig nemzetközi körözés Matolcsy Ádám ellen?

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) múlt hét szerdán indítványozta az európai és a nemzetközi elfogatóparancs kiadását Matolcsy és Stofa ellen, de az elrendelésükről a bíróságnak, egészen pontosan a nyomozási bírónak kell döntenie.

Hazai elfogadóparancs múlt szerda óta érvényben van Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, a rendőrség honlapján azóta is szerepelnek, vagyis

továbbra sem adták fel magukat.

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