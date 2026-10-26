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Re-Brexit: Burnham szeretné még megélni, hogy visszacsinálják a kilépést
Gazdaság

Re-Brexit: Burnham szeretné még megélni, hogy visszacsinálják a kilépést

MTI
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Andy Burnham brit miniszterelnök kijelentette hétfőn, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét csatlakozna az Európai Unióhoz.

Az 56 éves munkáspárti kormányfő az ITV brit kereskedelmi televízió hétfői hírmagazinjában úgy fogalmazott, hogy a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) létrejött megállapodás a kilépés szószólói által ígértnél keményebb feltételeket tartalmazott, és ez károkat okozott a brit gazdaságnak, ráadásul nem erősítette, hanem gyengítette Nagy-Britannia ellenőrzését a bevándorlás felett.

Burnham az ITV-interjúban leszögezte:

a 2029-ig tartó jelenlegi parlamenti ciklusban még nem kíván konkrét lépéseket tenni az újbóli brit EU-csatlakozás érdekében, de dolgozni akar azon, hogy a jelenleginél jobb egyezséget lehessen elérni Brüsszellel.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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