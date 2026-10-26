Rendkívüli lépésre szánták rá magukat Moszkvában, hogy teljesíteni tudják a Trumppal kötött megállapodást

Donald Trump amerikai elnök október 9-én jelentette be, hogy megállapodott Vlagyimir Putyin orosz államfővel az orosz gázolaj szállításáról az Egyesült Államokba, valamint a világpiacra. Az egyezség értelmében Washington ideiglenesen felfüggesztette az orosz üzemanyagot érintő szankciókat.

Oroszország az egyezség alapján azonnal több mint 300 ezer tonna (mintegy 2,25 millió hordó) dízelt szállít, amit novemberben további 500 ezer tonnás, majd egy újabb 1 millió tonnás tétel követ. Trump jelzése szerint a finomítói kapacitások függvényében Oroszország akár 3 millió tonnát is exportálhat.

Kereskedelmi források szerint a moszkvai kabinet október 1-jétől mentességeket biztosított a jelenleg is érvényben lévő dízelexport-tilalom alól, és kvótákat osztott ki a megállapodásban vállalt szállítások teljesítésére. A korlátozások augusztusi bevezetése óta az orosz olajvállalatok kénytelenek voltak finomítói termelésüket a belföldi igényekhez igazítani, miközben a közép-ázsiai országokba kizárólag kormányközi megállapodások alapján exportálhattak.

Az iparági adatok szerint október első felében a gázolajtermelés napi 160 ezer tonnára esett vissza a szeptemberi 175 ezer tonnáról.

Az új exportkvóták hónap közepi kiadását követően a termelés ismét napi 180 ezer tonna fölé emelkedett.

A belföldi gázolaj-fogyasztás októberben rendszerint napi 140 ezer tonna környékére mérséklődik a mezőgazdasági betakarítási munkák lezárulása és a nyári autózási csúcsszezon vége miatt, ami havonta legalább egymillió tonna exportálható többletet eredményez. Ebből a mennyiségből 200-300 ezer tonnát a szomszédos államok köthetnek le.

Az LSEG hajókövetési adatai alapján október 23-án egy máltai zászló alatt közlekedő tartályhajó jelent meg a nyomkövető rendszerekben, amely 40 ezer tonna orosz gázolajjal a fedélzetén New York felé tartott. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője még aznap megerősítette, hogy az első szállítmány elindulása után Oroszország rendszeres jelleggel folytatja a dízelüzemanyag kivitelét az Egyesült Államokba.

A piaci források szerint a moszkvai vezetés várhatóan továbbra is érvényben tartja az általános exporttilalmat, és a jövőben is egyedi kvótákkal szabályozza a kivitelt a belföldi ellátásbiztonság és a finomítói kapacitások alakulásának függvényében.

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