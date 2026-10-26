Sokkoló adatot közölt Vitézy Dávid: valaki átlagosan 214-gyel repesztett az M6-os autópályán

A mérés során az M6-os autópálya Érd és Himesháza közötti szakaszán három hosszabb ellenőrzési zónában vizsgálták a járműveket. Az eredmények rávilágítottak arra, hogy a személyautók több mint 17 százaléka legalább egy szakaszon 145 km/óra feletti, míg közel 6 százalékuk 156 km/óra feletti átlagsebességgel haladt. A legmagasabb rögzített szakaszátlag elérte a 213,55 km/órát, a szabályszegések többségét pedig az éjszakai órákban, hajnali 1 és 4 óra között regisztrálták. Bár a technikai háttér rendelkezésre áll, a jelenlegi sebességellenőrzés egy-egy fix pontra összpontosít, így a kamerák előtt lelassító, majd újra felgyorsító autósok elkerülik a szankciókat.

Ezzel szemben a szakaszos átlagsebesség-mérés a két ellenőrzési pont közötti tényleges tempót vizsgálja, amit egyetlen hirtelen fékezéssel már nem lehet kijátszani. A tervezett szabályozási reform nemcsak a mérés módját változtatná meg, hanem a szankciókat is differenciálná, így a kismértékű, 1–10 km/órás sebességtúllépést külön kezelnék a kirívó gyorshajtástól.

A 200 km/óra feletti száguldást a tervek szerint a jövőben önálló bűncselekményként büntetnék - emelte ki Vitézy.

Az intézkedések társadalmi támogatottsága magas, egy korábbi közlekedésbiztonsági kérdőívben ugyanis a válaszadók 72,2 százaléka pártolta az átlagsebesség-mérést, míg a kirívó gyorshajtás szigorúbb szankcionálásával a kitöltők 94,2 százaléka értett egyet.

Nem az a célunk, hogy minél több bírságot szedjünk be, hanem az, hogy a szabályokat mindenki komolyan vegye, és kevesebben haljanak meg vagy sérüljenek meg súlyosan a magyar utakon

– hangsúlyozta Vitézy Dávid. A miniszter rámutatott, hogy aki 214 km/órás átlagsebességgel száguld egy magyar autópályán, az nem egyszerűen siet, hanem tudatosan és tartósan figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat, és másokat is veszélybe sodor.

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