Súlyos átalakulás a világ egyik legerősebb országában: rohamosan nő a bevándorlók aránya

A legfrissebb statisztikai adatok azt mutatják, hogy az elmúlt 1 évben körülbelül 100 ezer fővel nőtt a bevándorló hátterű lakosság száma az országban, ez ellensúlyozta a népességcsökkentést az országban. Dél-Korea az elmúlt években a rendkívül alacsony születési arányszámaival került be a népesedéssel kapcsolatos hírekbe, mivel a TFR (Total Fertility Rate, azaz teljes termékenységi arányszám) a természetes reprodukcióhoz szükséges 2,1-es aránytól messze elmaradva, 0,7 és 0,8 körül mozgott. Az adatok korcsoportokra bontva is felvázolták a migráns hátterű lakosság arányát az országban, egyes rétegekben már 10 százalékos a nem helyiek aránya.

A bevándorló lakosság aránya a 20-as és 30-as éves korcsoportokban magasodik ki a leginkább, előbbiben 10, utóbbiban 9,5 százalékos.

Szöul azokat számolja bele ebbe a csoportba, akiknek legalább az egyik szülőjük külföldi hátterű. Tehát ebben vannak a külföldiek, de akár dél-koreai állampolgárok is lehetnek, például olyanok is, akik honosítással szerezték meg a papírokat. Azok is ide tartoznak, akik például egykoron Észak-Koreából menekültek át, és az ő leszármazottjaik is. A népszámlálás azokra terjedt ki, akik legalább 3 hónapja az országban éltek. A legnagyobb növekedés is a fiatalabb lakosság körében volt, 36 ezer fővel növekedett a számuk a húszas korcsoportban. A dél-koreai migránsok mintegy 81,9 százaléka a 15-64 év közötti korcsoportba esik, vagyis a munkaképes korúak közé. A nyugdíjaskorúak 5,8 százalékot, a gyermekek 12,2 százalékot tettek ki.

A hatóságok kijelentették, hogy a növekedés a tudatos stratégia részét jelenti, mivel szeretnék elérni, hogy a külföldiek száma növekedjen, kifejezetten az oktatási szektorban, vagy az ipari területen helyezkedjenek el.

A teljes lakosság 51,82 millió az országban, a 2,81 millió bevándorló hátterű lakó 5,8 százalékot jelent ebből.

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