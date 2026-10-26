Találkozik Karácsony Gergely a kerületi polgármesterekkel, újabb források elcsatornázása kerülhet a napirendre

A napirendi pontok közt Karácsony tájékoztatása szerint az alábbiak szerepelnek:

A fővárosi közterületeket érintő szociális és köztisztasági problémák kezelésére a városvezetés új finanszírozási modellt javasol. Ennek értelmében a kerületek és a főváros a helyi iparűzési adóbevételek egy százalékát célzottan a közterületi hajléktalanság és a drogfogyasztás visszaszorítására fordítanák. "Az 1 százalék nem sok, de még így is a sokszorosa annak, amit jelenleg erre a célra fordítani tud a város" – emelte ki a főpolgármester.

A közlekedési infrastruktúra állapotának javítása érdekében Karácsony Gergely kiáll a parkolási rendszer gyökeres átalakítása mellett. Szerinte jelenleg a kerületek által párhuzamosan működtetett, széttagolt rendszerben a parkolási bevételek több mint felét felemésztik az üzemeltetési költségek, miközben az utak felújítására alig jut forrás. A városvezető egy – a reményei szerint – egységes, korszerű technológiára épülő és olcsóbban fenntartható ellenőrzési modell bevezetését indítványozza. Az így keletkező többletbevételt teljes egészében az úthálózat korszerűsítésére fordítanák, amelyet a főváros és a kerületek a feladatellátás arányában, 60–40 százalékos megoszlásban használnának fel.

Az útfelújításokat emellett egy 27 milliárd forintos, uniós finanszírozású "Egészséges utcák" keret is támogatja, amely a kerületi utak zöld szemléletű megújítását finanszírozza.

A turizmusból származó bevételek és terhek újraelosztása is napirendre került, mivel a turisták által befizetett idegenforgalmi adó (ifa) jelenleg teljes egészében a kerületi önkormányzatokhoz kerül, miközben – hangsúlyozta Karácsony – a turizmus szervezése és a kapcsolódó feladatok ellátása forráshiány miatt nehézséget okoz a fővárosnak.

Kiderült az is, hogy az ingatlanpiaci válság és a magas árak mérséklésére egy 32 milliárd forintos uniós bérlakás-építési és -felújítási program indul Budapesten. "Azt javaslom, hogy ez a keret legyen elérhető a kerületek számára is".

Az ülésen nagy feszültségek várhatók, hiszen ez lesz a BÖSZ első ülése azóta, hogy a kormány és a főváros megegyezett a parkolási feladatok és bevételek fővárosi szintre emeléséről.

A lépésre nagyon hevesen reagáltak a kerületvezetők, akik sérelmezték mind a kieső bevételek kompenzálásának, mind az előzetes egyeztetésekbe való bevonásuknak a hiányát. A feszültségeket tovább növelheti, hogy a turizmussal kapcsolatos terhek Karácsony által kért egyenlőbb elosztása praktikusan azt jelenti, hogy változtatni szeretnének a jelenlegi rendszeren, ahol az idegenforgalmi adó teljes mértékben a kerületeknél marad. Ennek minden bizonnyal nem fognak örülni a polgármesterek, akkor sem, ha egyébként a főpolgármester egy korábbi, Népszabadságnak adott interjújában arról beszélt, a cél nem egyszerűen a bevételek teljes átirányítása a fővárosi szintre.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás