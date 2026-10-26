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Távozik a csapadékzóna, mutatjuk, hol eshet még
Gazdaság

Távozik a csapadékzóna, mutatjuk, hol eshet még

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Az ország túlnyomó részén mérhető mennyiségű csapadékot hozott a tegnap este érkezett hidegfront, amelynek nyomán a csapadékmennyiség jellemzően 0 és 10 milliméter között alakult – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatásából.

A meteorológiai szolgálat Facebook-videójában jelezte, hogy a front felhőzete és csapadékzónája jelenleg a keleti, északkeleti megyék felett tartózkodik. Ezzel szemben az ország nyugati kétharmadán a front mögött már elállt az eső, és a felhőzet is felszakadozott.

Az időjárási helyzet alakulása kapcsán a szakértők kiemelték, hogy sokfelé hullott mérhető mennyiségű csapadék, és csak kisebb körzetek maradtak szárazon. Bár a csapadékzóna döntő része már átvonult az országon,

a keleti és északkeleti tájakon még nem ért teljesen véget a csapadékképződés, ott ugyanis még néhány milliméter összejöhet.

Címlapkép forrása: SY SARAYUT TANERUS via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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