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Tisza-kormány: a költségvetést várjuk, Washingtonba utazik Orbán Anita
Gazdaság

Tisza-kormány: a költségvetést várjuk, Washingtonba utazik Orbán Anita

Portfolio
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A héten kivételesen nem ülésezik az Országgyűlés, de így is lesznek izgalmak a politikai életben. A kormány ugyanis a napokban benyújthatja a 2027-es költségvetés törvénytervezetét, ami szolgáltat majd beszédtémát.
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Kiderült, hova utazik csütörtökön Magyar Péter

Cseh-magyar kormányközi konzultáció lesz csütörtökön Prágában - jelentette be hétfőn a cseh kormányhivatal.

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Kiderült, hova utazik csütörtökön Magyar Péter
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Sokkoló adatot közölt Vitézy Dávid: valaki átlagosan 214-gyel repesztett az M6-os autópályán

Egyetlen nap alatt több mint nyolcezer jármű haladását vizsgálta a Magyar Közút az M6-os autópályán, ahol a meglévő rendszámleolvasó kamerák adatai alapján a leggyorsabb autós 214 km/órás átlagsebességet ért el egy hosszabb szakaszon. Mivel a hatályos jogszabályok jelenleg nem teszik lehetővé a szakaszos átlagsebesség-mérés alapján történő bírságolást, a szaktárca a jogi környezet módosításán és a rendszer hivatalos bevezetésén dolgozik – számolt be a fejleményekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

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Sokkoló adatot közölt Vitézy Dávid: valaki átlagosan 214-gyel repesztett az M6-os autópályán
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Vagyonadó, kata: értékeli az észrevételeket a kormány

Megvizsgálják és értékelik a pénzügyi tárca munkatársai a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójához (kata), valamint a vagyonadóhoz a társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételeket - közölte a Pénzügyminisztérium (PM) az MTI érdeklődésére hétfőn.

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Vagyonadó, kata: értékeli az észrevételeket a kormány
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Washingtonba utazik Orbán Anita

Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal kedden Washingtonban Orbán Anita - derül ki a magyar külügyminiszter Facebook-posztjából.

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Hirtelen fontos lett a magyaroknak a közbeszerzések tisztasága

Megduplázódott a közérdekű bejelentések száma az idén az első kilenc hónapban: a Közbeszerzési Hatósághoz beérkező jelzések és panaszok száma 75-ről 154-re emelkedett az előző év azonos időszakához képest - tájékoztatta az MTI-t a hatóság hétfőn.

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Hirtelen fontos lett a magyaroknak a közbeszerzések tisztasága
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Még mindig nincs nemzetközi körözés Matolcsy Ádám ellen

Még nem rendelte el a Fővárosi Törvényszék a nemzetközi és az európai elfogatóparancs kiadását az MNB-ügy két gyanúsítottja, Matolcsy Ádám és Stofa György ellen – erősítette meg a Telex érdeklődésére a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

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Még mindig nincs nemzetközi körözés Matolcsy Ádám ellen
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25 milliárddal több kórházi klímákra

2027-ben a kormány 25 milliárd forinttal többet költ a kórházak klimatizálására - olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldal friss bejegyzésében.

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Új programot jelentett be Gajdos László - A magyar gazdaság egyik égető problémáját kezelné a kormány

Jövőre több százmilliárd forintos költségvetési és uniós forrásból indítanak átfogó vízmegtartási programot Magyarországon, amelynek célja a klímaváltozás okozta vízhiány kezelése, valamint az országba érkező és a helyben keletkező vizek elvezetése helyett azok megtartása – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere.

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Új programot jelentett be Gajdos László - A magyar gazdaság egyik égető problémáját kezelné a kormány
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Török Gábor: itthon is új játszma lehetne Orbán Viktor ENSZ főtitkársága

Vasárnap jelent meg a hír, hogy amerikai-kínai-orosz kezdeményezésre az ENSZ főtitkára lehet Orbán Viktor. Török Gábor politológus szerint egyelőre érdemes megvárni a hivatalos megerősítést a pletyka kapcsán, de a magyar belpolitikában is új játszma kezdődhetne, ha tényleg nemzetközi vezetői pozícióra törne a volt miniszterelnök.

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Török Gábor: itthon is új játszma lehetne Orbán Viktor ENSZ főtitkársága
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Tisza-kormány: szünetet tart a parlament, de a kormány nem pihen

Nem tart plenáris ülést a héten az Országgyűlés, legközelebb jövő hétfőn ülnek össze a képviselők. Ennek ellenére a következő napokban is lesznek forró témák, Matolcsy György volt jegybankelnök fia ellen továbbra is körözés van érvényben. Az MNB hat évig regnáló elnökét a múlt hét végén 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték.

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A hét legfontosabb eseménye a 2027-es költségvetési törvényjavaslat benyújtása lehet. Magyar Péter a múlt héten ismertette a büdzsé fontosabb számait, de minden bizonnyal a részletek is sok izgalmat tartogatnak majd.

Címlapkép forrása: Portfolio

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