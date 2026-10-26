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Tisza-kormány: szünetet tart a parlament, de a kormány nem pihen
Gazdaság

Tisza-kormány: szünetet tart a parlament, de a kormány nem pihen

Portfolio
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A héten kivételesen nem ülésezik az Országgyűlés, de így is lesznek izgalmak a politikai életben. A kormány ugyanis a napokban benyújthatja a 2027-es költségvetés törvénytervezetét, ami szolgáltat majd beszédtémát.
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Még mindig nincs nemzetközi körözés Matolcsy Ádám ellen

Még nem rendelte el a Fővárosi Törvényszék a nemzetközi és az európai elfogatóparancs kiadását az MNB-ügy két gyanúsítottja, Matolcsy Ádám és Stofa György ellen – erősítette meg a Telex érdeklődésére a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

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Még mindig nincs nemzetközi körözés Matolcsy Ádám ellen
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25 milliárddal több kórházi klímákra

2027-ben a kormány 25 milliárd forinttal többet költ a kórházak klimatizálására - olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldal friss bejegyzésében.

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Új programot jelentett be Gajdos László - A magyar gazdaság egyik égető problémáját kezelné a kormány

Jövőre több százmilliárd forintos költségvetési és uniós forrásból indítanak átfogó vízmegtartási programot Magyarországon, amelynek célja a klímaváltozás okozta vízhiány kezelése, valamint az országba érkező és a helyben keletkező vizek elvezetése helyett azok megtartása – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere.

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Új programot jelentett be Gajdos László - A magyar gazdaság egyik égető problémáját kezelné a kormány
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Török Gábor: itthon is új játszma lehetne Orbán Viktor ENSZ főtitkársága

Vasárnap jelent meg a hír, hogy amerikai-kínai-orosz kezdeményezésre az ENSZ főtitkára lehet Orbán Viktor. Török Gábor politológus szerint egyelőre érdemes megvárni a hivatalos megerősítést a pletyka kapcsán, de a magyar belpolitikában is új játszma kezdődhetne, ha tényleg nemzetközi vezetői pozícióra törne a volt miniszterelnök.

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Török Gábor: itthon is új játszma lehetne Orbán Viktor ENSZ főtitkársága
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Tisza-kormány: szünetet tart a parlament, de a kormány nem pihen

Nem tart plenáris ülést a héten az Országgyűlés, legközelebb jövő hétfőn ülnek össze a képviselők. Ennek ellenére a következő napokban is lesznek forró témák, Matolcsy György volt jegybankelnök fia ellen továbbra is körözés van érvényben. Az MNB hat évig regnáló elnökét a múlt hét végén 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték.

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A hét legfontosabb eseménye a 2027-es költségvetési törvényjavaslat benyújtása lehet. Magyar Péter a múlt héten ismertette a büdzsé fontosabb számait, de minden bizonnyal a részletek is sok izgalmat tartogatnak majd.

Címlapkép forrása: Portfolio

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