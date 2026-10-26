Tisza-kormány: szünetet tart a parlament, de a kormány nem pihen

Nem tart plenáris ülést a héten az Országgyűlés, legközelebb jövő hétfőn ülnek össze a képviselők. Ennek ellenére a következő napokban is lesznek forró témák, Matolcsy György volt jegybankelnök fia ellen továbbra is körözés van érvényben. Az MNB hat évig regnáló elnökét a múlt hét végén 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték.

A hét legfontosabb eseménye a 2027-es költségvetési törvényjavaslat benyújtása lehet. Magyar Péter a múlt héten ismertette a büdzsé fontosabb számait, de minden bizonnyal a részletek is sok izgalmat tartogatnak majd.

Címlapkép forrása: Portfolio