Török Gábor: itthon is új játszma lehetne Orbán Viktor ENSZ főtitkársága

Vasárnap jelent meg a hír, hogy amerikai-kínai-orosz kezdeményezésre az ENSZ főtitkára lehet Orbán Viktor. Török Gábor politológus szerint egyelőre érdemes megvárni a hivatalos megerősítést a pletyka kapcsán, de a magyar belpolitikában is új játszma kezdődhetne, ha tényleg nemzetközi vezetői pozícióra törne a volt miniszterelnök.

Tegnap a Wall Street Journal írta meg több diplomáciai forrás alapján, hogy az amerikai, a kínai és az orosz vezetés is Orbán Viktort támogatná az ENSZ főtitkári posztjára. A jelenlegi vezető mandátuma december végén lejár, így viszonylag hamar kell új főtitkárt választani.

Hétfő reggel Facebook-oldalán kommentálta a hírt Török Gábor politológus. Szerinte

a részletes válaszokkal érdemes megvárni a hír megerősítését, de az ezen a pontos is biztosnak látszik, hogy a magyar politika váratlan és erős fordulata lenne egy ilyen döntés. Ha nem is game-changer, de egyértelműen új játszma lehetne.

A következő hetekben várhatóan további konkrét hírek és pletykák jelennek majd meg, hiszen António Guterres jelenlegi főtitkár mandátuma december 31-én lejár.

Címlapkép forrása: European Union