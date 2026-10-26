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Új programot jelentett be Gajdos László - A magyar gazdaság egyik égető problémáját kezelné a kormány
Gazdaság

Új programot jelentett be Gajdos László - A magyar gazdaság egyik égető problémáját kezelné a kormány

Portfolio
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Jövőre több százmilliárd forintos költségvetési és uniós forrásból indítanak átfogó vízmegtartási programot Magyarországon, amelynek célja a klímaváltozás okozta vízhiány kezelése, valamint az országba érkező és a helyben keletkező vizek elvezetése helyett azok megtartása – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere.

Az idei nyár tapasztalatai is megmutatták, hogy a klímaváltozás hatásai közvetlen veszélyt jelentenek a mindennapokra és a gazdasági teljesítményre egyaránt. A csapadékhiány és a rendkívüli szárazság nemcsak a lakosság életminőségét rontja, hanem érdemi károkat okoz az agráriumnak, valamint a teljes nemzetgazdaságnak is - emelte ki a miniszter.

Mindannyian látjuk ezután a nyár után, hogy a klímaváltozással igenis számolni kell, és a klímaváltozással együtt kell élni

– mutatott rá a miniszter, hangsúlyozva, hogy a fennálló gazdasági és környezeti kockázatok miatt minden csepp elérhető vízkészlet megőrzése stratégiai fontosságúvá vált.

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A bejelentett program a hazai vízgazdálkodás alapvető szemléletváltását célozza meg. A korábbi gyakorlattal ellentétben a víz gyors elvezetése helyett annak tájban történő megtartására helyezik a hangsúlyt. "Több százmilliárd forintot fogunk költeni jövőre arra a költségvetésből és uniós forrásokból, hogy megtartsuk a vizet, ami Magyarországon keletkezik, vagy Magyarországra érkezik" – emelte ki Gajdos László. A videóban szereplő felirat szerint erre a célra 220 milliárd forintot szán a 2027-es költségvetésben a kormány.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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