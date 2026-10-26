Út a magyar euróhoz: nézd meg most a Portfolio riportfilmjét!

Van egy ország Európa közepén, ahol mindig majd öt év múlva vezetik be az eurót.
Magyarország több mint húsz éve úgy lépett be az Európai Unióba, hogy vállalta: egyszer a közös pénzt is használni fogja. Volt idő, amikor akartuk, de nem tudtuk. És volt, amikor már majdnem tudtuk, de nem volt hozzá politikai akarat.
Most megint előkerült egy dátum: 2032.
A kérdés az, hogy ez most tényleg öt év – vagy megint a szokásos öt év?
Számos érv szól az euró bevezetése mellett, és vannak érvek ellene is. Az azonban biztos, hogy jelentős, az egész ország életére hatással levő esemény lesz, ha egyszer, mondjuk a 2030-as évek elején csatlakozunk az európai fizetési rendszerhez – ennek súlya nagyjából az EU-s csatlakozáshoz, vagy a schengeni belépéshez mérhető. De legalább ilyen érdekes maga folyamat, ami a magyar euróhoz vezet.
A filmet a Portfolio Csoport audiovizuális üzletága, a Portfolio Studios készítette.
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