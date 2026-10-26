Vitézy Dávid szerint itt a fordulat: elindulhatnak a felújítások

A tárcavezető a közösségi médiában közzétett tájékoztatása szerint a forrásbővülés nem az európai uniós nagyprojektekre vonatkozik, hanem a közvetlen állami pályafenntartási és -felújítási munkákra, a kisebb állomási beruházásokra, valamint a hálózaton található lassújelek megszüntetésére biztosít fedezetet. A bővülő keret

érdemi előrelépést jelent a hálózat állapotában, jóllehet a ráfordítások mértéke még így sem éri el a régiós országok szintjét.

A munkálatok egyik kiemelt eleme a ceglédi fővonal átfogó pályafelújítása lesz a Városligeti elágazás és Kőbánya-Kispest közötti szakaszon, ami 2027 márciusától várhatóan vágányzárral jár majd.

Az eddigi összeg még az állagmegóvásra sem volt elegendő, a mostani fordulattal viszont érdemi felújítások indulhatnak el

– emelte ki Vitézy Dávid.

A MÁV saját beruházási keretének növelése mellett 2027-ben kezdetét veszi a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv megvalósítása is. Ennek keretében a következő 7–8 év során mintegy 3550 milliárd forintot fordítanak a hazai vasúti infrastruktúra és a járműpark átfogó korszerűsítésére, jelentős részben uniós források bevonásával.

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