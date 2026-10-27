7°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
133 milliárd forintot kaphat vissza a Mol, még idén megérkezhet a pénz
Gazdaság

133 milliárd forintot kaphat vissza a Mol, még idén megérkezhet a pénz

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mintegy 133 milliárd forintnyi, korábban befizetett adót és kamatot igényel vissza a Mol a magyar államtól – derül ki az olajtársaság hétfő este közzétett tőzsdei közleményéből. A társaság a megváltozott jogszabályi környezetnek köszönhetően már nem bírósági úton, hanem közvetlenül az adóhatóságnál érvényesíti követelését. A vállalat arra számít, hogy az összeg még az idei évben megérkezhet.

A Mol és érintett leányvállalatai a helyreállítási és ellenállóképességi terv végrehajtásához kapcsolódó törvénymódosítás alapján kérelmet nyújtottak be az adóhatósághoz a korábban megfizetett szén-dioxid-kvótaadó visszatérítésére.

A visszaigénylés teljes összege megközelítőleg 133 milliárd forint,

azaz 405 millió dollár, amely a korábban befizetett adó mellett a kapcsolódó kamatokat is tartalmazza. A társaság várakozásai szerint a 133 milliárd forintos összeg még 2026-ban befolyhat, a kifizetésre azonban csak az adóhatósági határozat jogerőre emelkedését követően kerülhet sor.

Az ügy előzménye, hogy az Európai Unió Bírósága 2026. április 16-án kimondta: a Magyarországon 2023 óta alkalmazott szén-dioxid-kvótaadó ellentétes az uniós irányelvekkel. A Mol és érintett leányvállalatai már áprilisban kezdeményezték a befizetett összegek visszatérítését, az adóhatóság azonban elutasította a kérelmeket.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Washingtonba érkezett a külügyminiszter, napokon belül jöhet a 2027-es büdzsé

Kimondta a hitelminősítő: Magyarország képes lehet bevezetni az eurót 2032-ben

A milliárdokat lelegelő szent tehén: ezzel a tempóval még az unokáink is a rezsicsökkentésről vitázhatnak

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Döntött Moszkva egyik fontos szövetségese: megindulhatnak a katonák
Lángokban áll Voronyezs, rossz hírt kapott Putyin - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn
A szokásosnál korábban megremeg a polar vortex: sarkvidéki hideg érkezhet Magyarországra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility