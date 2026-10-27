133 milliárd forintot kaphat vissza a Mol, még idén megérkezhet a pénz

A Mol és érintett leányvállalatai a helyreállítási és ellenállóképességi terv végrehajtásához kapcsolódó törvénymódosítás alapján kérelmet nyújtottak be az adóhatósághoz a korábban megfizetett szén-dioxid-kvótaadó visszatérítésére.

A visszaigénylés teljes összege megközelítőleg 133 milliárd forint,

azaz 405 millió dollár, amely a korábban befizetett adó mellett a kapcsolódó kamatokat is tartalmazza. A társaság várakozásai szerint a 133 milliárd forintos összeg még 2026-ban befolyhat, a kifizetésre azonban csak az adóhatósági határozat jogerőre emelkedését követően kerülhet sor.

Az ügy előzménye, hogy az Európai Unió Bírósága 2026. április 16-án kimondta: a Magyarországon 2023 óta alkalmazott szén-dioxid-kvótaadó ellentétes az uniós irányelvekkel. A Mol és érintett leányvállalatai már áprilisban kezdeményezték a befizetett összegek visszatérítését, az adóhatóság azonban elutasította a kérelmeket.

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