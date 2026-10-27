A felülvizsgálat ellenére is folyik az építkezés, újabb mérföldkövekről számoltak be Paks II építkezésnél

Befejeződtek a talajkiemelési munkák a Paks II. 6. blokkjának területén, és közel 70 százalékban elkészült az 5. blokki nukleáris sziget alaplemeze – közölte a Paks II. Zrt.

Miközben folyamatban van a Paks II. beruházás mélyreható, minden területre kiterjedő szakmai felülvizsgálata, a napokban véget ért a talajkiemelés a 6. blokkon és elkészült az 5. blokki nukleáris sziget alaplemezének közel 70 százaléka

– írja a társaság.

A közlemény szerint októberben fejeződtek be a talajkiemelési munkák a 6. blokk területén. Ennek keretében mintegy 411 ezer köbméter föld kitermelésével alakították ki a Paks II. Atomerőmű második blokkjának helyet adó, 23 méter mély munkagödröt. A társaság szerint a folyamatok optimalizálásával növelték a hatékonyságot, a kivitelezés minőségét és a munkabiztonságot. Megtörtént a tervezett geodéziai és geotechnikai monitoringeszközök kiépítése, valamint a felületvédelmi háló telepítése is.

Az 5. blokknál a nukleáris sziget közös alaplemezen lévő épületeinek alapja közel 70 százalékban készült el. Ezek a munkálatok február elején indultak a vezénylőépület területén. A reaktorépület alaplemezének első szegmensét július végén öntötték ki, október közepén pedig az utolsó is elkészült. A befejező, kisebb szegmensek kivitelezése november végére várható. Eddig több mint 7200 tonna vasat szereltek be, és 16 900 köbméter betont öntöttek be az 5. blokk nukleáris szigetének alaptestébe.

Közben tart a felülvizsgálat

A beruházás jövőjéről nincs döntés. A Paks II. Zrt. a múlt héten külön közleményben reagált a Roszatom lehetséges leváltásáról szóló értesülésekre, amelyek szerint Magyarország fontolóra vette a fővállalkozó cseréjét.

„A Paks II. projekt teljeskörű szakmai felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van, a beruházás kapcsán döntés még nem született” – írta akkor a társaság, hozzátéve, hogy „egy ilyen komplex beruházás esetében nincs helye spekulációknak”.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Portfolio-nak adott interjújában azt mondta, hogy a felülvizsgálat befejezésére továbbra is az év vége, a jövő év eleje a céldátum.

Címlapkép forrása: Paks II. Atomerőmű Zrt. Facebook oldaláról