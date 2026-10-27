A milliárdokat lelegelő szent tehén: ezzel a tempóval még az unokáink is a rezsicsökkentésről vitázhatnak

Évi harmincezer felújított otthon, kisebb rezsiszámlák és kevesebb elpazarolt energia: elsőre nehéz lenne belekötni a kormány lakáskorszerűsítési tervébe, amitől a rezsivédelmi rendszer kivezetését várják. A gond ott kezdődik, amikor megnézzük a számokat, ugyanis Magyarországon 2,6 millió lakóingatlan szorul energetikai korszerűsítésre, ami ilyen ütem mellett közel kilenc évtized alatt valósulna meg. Ha tehát a rezsicsökkentés kiváltását valóban attól várjuk, hogy a magyar otthonokat olcsó legyen kifűteni, hosszú együttélésre kell berendezkednünk a 2027-ben már több mint 1000 milliárd forintot felemésztő rendszerrel.

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Az irány jó, csak hosszú a sor

A kormányzati narratíva alapján a cél az, hogy az otthonok energetikai korszerűsítésével alapozzák meg a háztartások rezsikiadásainak csökkentését – és egyúttal tehermentesítsék a költségvetést a több száz, jövőre már ezer milliárdra rugó tehertől. Erről nemrég Kármán András is beszélt, aki szerint a háztartások a hazai ingatlanállomány korszerűtlensége miatt továbbra is erősen függnek az energiaáraktól. Kiemelte, hogy a rendszer gyors kivezetése komoly társadalmi kockázatokkal járna, így a kormány hosszú távon inkább az épületenergetikai és szigetelési programokkal, köztük a Wekerle-tervvel és uniós pályázatokkal csökkentené a lakossági energiafelhasználást. (A témában megkerestük a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot is.)

Ahogy korábban megírtuk, jövőre indul a Wekerle Plusz program, azon belül is egy olyan konstrukció, amely 2027-től évente 30 ezer otthon – fele-fele arányban családi házak és társasházi lakások – energetikai felújításához biztosít vissza nem térítendő forrást és kedvezményes hitelt.

Szögezzük le az elején: az otthonok energetikai felújítására építő "rezsikivezetési politika" egy jó gondolat. Ez a fajta megközelítés ugyanis már a gyökerénél kezeli a problémát, és rámutat, hogy az energia véges és nem olcsó. Egy rosszul szigetelt ház fűtési igénye attól nem lesz kisebb, hogy a számla egy részét az állam állja. Ha azonban kevesebb hő szökik el a falakon és a födémen keresztül, ugyanahhoz a szobahőmérséklethez kevesebb energia is elegendő lehet.

A legnagyobb probléma a kormányzati logikával, hogy bár a 2030-ig vállalt összesen 120 ezer otthon energetikai korszerűsítése soknak tűnhet,

de a magyar felújítási szükséglet milliós nagyságrendű.

A még hatályos – kérdéses meddig, hiszen készül az új energiastratégia – Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) szerint mintegy 2,6 millió lakóingatlannál szükséges energetikai korszerűsítés. Hogy érzékeljük a nagyságrendet, érdemes elvégezni egy egyszerű számítást: ha ezt a felújítási igényt kizárólag az évi 30 ezres programmal próbálnánk ledolgozni,

akkor közel 87 évre lenne szükség ahhoz, hogy az összes ingatlant energetikailag korszerűsítsük.



Tehát a négyéves program végére a 2,6 milliós szükséglet kevesebb mint öt százalékát lehetne lefedni (hozzá kell tenni, hogy ekkor nem számolunk a saját forrásból vagy más programokból megvalósuló fejlesztésekkel és az új építésekkel). Ráadásul egy korábbi, a Magyar Energiahatékonysági Intézet, vagyis a MEHI Hazai Felújítási Hullám című, 2021-es tanulmányában ennél jóval nagyobb darabszám található, összesen 3,7 millió felújítandó lakásról van szó, tehát évi 100–130 ezer, hogy a 2050-es klímasemlegességi célokat el tudja érni Magyarország.

Az sem mindegy, hol kezdünk neki. A Központi Statisztikai Hivatal 2025-ben közzétett statisztikája a népszámlálási adatokat energetikai tanúsítványokkal kapcsolta össze, hogy a teljes lakásállomány energiaigényéről adjon becslést. A felmérés egyik tanulsága, hogy

a régi családi házak energetikailag különösen rossz állapotban vannak

– a becsült, négyzetméterre vetített éves primerenergia-igényük átlaga több mint kétszerese a panellakásokénak.

Ebből természetesen nem azt kell leszűrni egyből, hogy egy panelprogramnak nincs létjogosultsága. A következtetés inkább az, hogy a darabszámra mért felújítás mögött nagyon különböző energiamegtakarítás állhat, tehát nagyon nem mindegy energiastratégiai szinten, hogy mit kezdünk el felújítani. Egy már részben korszerűsített társasházi lakás és egy szigeteletlen családi ház nem ugyanonnan indul, nem ugyanannyi energiát pazarol el. Azonos támogatási keretből így eltérő eredményt lehet elérni attól függően, melyik épülethez és milyen műszaki tartalommal nyúlunk hozzá. Ha a cél az energiaimport mérséklése, a támogatott energiaáraktól való függőségről leszoktatás, akkor ezt a különbséget a pályázati feltételeknek is kezelniük kell.

Kivitelezőt a Temuról?

Az sem mellékes, hogy az évi százezres nagyságrend eléréséhez még ha lenne is elegendő pénzügyi forrás, az önmagában kevés. Energetikusokra, tervezőkre, kivitelezőkre és megfelelő szakmunkásokra is szükség van. Ha a megrendelések hirtelen megugranak, de az elérhető munkaerőállomány nem követi, akkor a többletforrás egy része a magasabb árakban szívódhat fel, vagy hosszabb várakozási időkben csapódhat le.

Az uniós társfinanszírozású ConstructSkills4LIFE projekt 2024-es magyar "útiterve"

alapján százezres nagyságrendű munkaerőhiány van a felújítási célokhoz képest



– miközben így is jelentős deficittel küzd az ország.

A dolgon az sem segít, hogy a munkaerő bevonzásához kiszámítható kereslet is kellene, tehát a programalapú beruházási szemlélet meghaladása. Egy vállalkozás könnyebben vesz fel és képez embereket, ha több évre előre látja a megrendeléseket. A felújítási hullámot tehát egyfajta fogyasztói tudatosságra lenne érdemes építeni, nem "kampányszerű" forrásvadászatra.

Közben pont a rászorulók maradhatnak hoppon

A Wekerle Plusz energetikai felújítási konstrukciójánál nemcsak a támogatás volumene kérdéses, hanem az is, kik tudják ténylegesen igénybe venni. Ugyanis hiába van benne vissza nem térítendő forrás, mellé kamattámogatott hitel társul. A kedvezményes kamat azonban még nem teszi "élhetővé" a programot a szegényebb réteg számára, hiszen a legrosszabb állapotú vidéki családi házakban élő, alacsony jövedelmű háztartások egy részének sem megtakarítása, sem megfelelő hitelképessége nincs ahhoz, hogy belevágjon egy ilyen programba.

Tehát az egyik nagy probléma az, hogy

bár papíron valóban segíthet a későbbi kiadásokon, csak az érintettek nem jutnak el odáig.

Így éppen azok maradhatnak ki, akik a felújítás nélkül továbbra is rászorulnak majd az rezsitámogatásra, miközben önhibájukon kívül, de jelentősen növelik az ország energiaszámláját is. És itt érkezünk el arra a pontra, hogy mindeközben a rezsicsökkentés fenntartására 1165 milliárdos keretösszeget szán a kormány 2027-es költségvetésben. Ennek az összegnek egy jó részét pedig olyan, már modern berendezésekkel rendelkező és energiahatékony otthonokban élő személyek kapják, akik egyáltalán nem szorulnak rá ilyen támogatásra.

Természetesen nem kell egyik napról a másikra lebontani a védelmet és minden háztartásra ráengedni a piaci árakat. A rezsicsökkentést fokozatosan szűkíteni lehetne rászorultsági alapon, vagy például egy olyan dinamikus, a nagykereskedelmi árakat követő ársapkát is be lehetne vezetni, amely tompítja a kilengéseket, de az árváltozást érzékelhetővé teszi, ösztönözve a takarékosságot és a korszerűsítést – az így felszabaduló költségvetési mozgástér egy részét pedig a valóban rászorulókra lehetne fordítani, akár nagyobb összeget fordítva a lakásfelújítási programokra, ezzel felpörgetve a közel egy évszázadra nyúló ütemet.

Címlapkép forrása: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images