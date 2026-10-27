13°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
A történelem második legsúlyosabb ebolajárványa tombol: már több ezer halálos áldozata van a fertőzésnek
Gazdaság

A történelem második legsúlyosabb ebolajárványa tombol: már több ezer halálos áldozata van a fertőzésnek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány, a megerősített esetek száma átlépte a tízezret. Egyre több afrikai országban bukkannak fel a megbetegedések, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint ugyanakkor az európai polgárok nincsenek nagy veszélyben.

A kongói közegészségügyi intézet legfrissebb jelentése szerint már 10 060 fertőzöttet és 4887 halálos áldozatot tartanak nyilván. A ritka Bundibugyo-ebolavírus törzse által okozott járványt május közepén jelentették be, és azóta a Kongói Demokratikus Köztársaság történetének legkiterjedtebb és legsúlyosabb ebolakitörésévé vált, felülmúlva a 2018 és 2020 közötti hullámot is. Ezzel a történelem második legnagyobb ebolajárványáról beszélhetünk, melynél súlyosabb kizárólag a 2014 és 2016 közötti nyugat-afrikai járvány volt, amely több mint 28 600 fertőzést és több mint 11 000 halálos áldozatot követelt Guineában, Libériában és Sierra Leonéban.

A vírus határokon átnyúló terjedése komoly nemzetközi aggodalmat vált ki. Kenya a hónap elején jelentette be az első betegét, miután egy Kongóból, Ugandán keresztül érkező férfi Nairobiban életét vesztette, azóta pedig már kilenc megbetegedést regisztráltak az országban.

A múlt héten Nigéria vált a negyedik olyan afrikai állammá, ahol kimutatták a kórokozót.

A nigériai eset különösen aggasztó, mivel a fertőzött egy svájci diplomata felesége, aki maga nem járt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az egészségügyi hatóságok még vizsgálják a fertőzés pontos körülményeit és helyszínét, a svájci kormány feltételezése szerint a nő valószínűleg Ugandában kaphatta el a vírust. A beteget és férjét hétfőn Svájcba szállították kórházi kezelésre.

Még több Gazdaság

Mitől lehet Magyarország nyertese az AI-korszaknak?

Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról

Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen

Uganda májusban és júniusban húsz fertőzöttet jelentett – akik többsége Kongóból érkezett –, ám az Egészségügyi Világszervezet (WHO) augusztusban ebolamentesnek nyilvánította az országot. Az ugandai egészségügyi miniszter vasárnap bejelentette, hogy a Kongóból hazatérő ugandai állampolgárokat 21 napos karantén alá helyezik.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szorosan figyelemmel kíséri az ebola terjedését. Legutóbbi, pénteki értékelésükben azt írták:

A jelenlegi és a korábbi afrikai ebolajárványok tapasztalatai alapján az várható, hogy az Európába behozott esetek továbbra is ritka jelenségek maradnak, és főként kezelés céljából történő orvosi evakuálásokra korlátozódnak.

Az EU-n belüli tartós terjedés esélyét nagyon alacsonynak értékelik, hiszen úgy gondolják, hogy az eseteket haladéktalanul azonosítják majd és elkülönítik.

A drámai terjedés háttere: hat hétnyi vakfolt és intenzív regionális mobilitás

A mostanra 10 ezer igazolt eset fölé nőtt kongói Ebola-járvány egyik kulcstényezője már a kitörés legelső heteiben kirajzolódott: a The Lancet Infectious Diseases folyóiratban közölt modellezés szerint az április elejére becsült első eset és a május közepi hivatalos riasztás között mintegy hat hét telt el. Ez az időszak lehetőséget adott arra, hogy a fertőzési láncolatok érdemi észlelés és kontroll nélkül megerősödjenek a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén.

A tanulmány már a korai szakaszban azokat a sebezhetőségeket emelte ki, amelyek később a regionális kockázat szempontjából is meghatározóvá váltak: a formális és informális határátkelőkön zajló mindennapos kereskedelmi és lakossági mozgást, az egészségügyi intézmények fertőzésmegelőzési hiányosságait, valamint a gyors határon átnyúló koordináció szükségességét. A modell különösen Ugandát és Dél-Szudánt sorolta a magas kockázatú országok közé, előbbinél 94,2, utóbbinál 69,3 százalékra becsülve legalább egy behurcolt eset valószínűségét. A mostani fejlemények fényében a Lancet-tanulmány jelentősége éppen abban áll, hogy hónapokkal korábban jelezte: a járvány megfékezése nemcsak a kongói gócpontokban, hanem a határ menti felügyeletben, a kontaktkutatásban és a regionális gyorsreagálásban dőlhet el.  

Forrás: Reuters és Portfolio

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról
A szokásosnál korábban megremeg a polar vortex: sarkvidéki hideg érkezhet Magyarországra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility