A volt honvédelmi miniszter csaknem 800 millió forintért repült a Magyar Honvédség csapatszállító repülőgépével

A 24.hu adatigényléséből kiderült, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter a nemzetközi útjainak jelentős részét a Honvédség Airbus A319-es csapatszállító repülőgépével teljesítette.

A volt miniszter összesen 77 alkalommal repült a 140 fős katonai géppel – többek között olyan közeli városokba is, mint Poprád, Ljubljana vagy Belgrád

–, ami összesen 794 millió forint költséget jelentett.

A járatok kihasználtsága messze elmaradt a repülőgép kapacitásától, ami légiközlekedési szakértők szerint jelentős többletköltséget eredményezett, mivel egy nagyobb gép üzemanyag-fogyasztása és földi kiszolgálási díja is nagyságrendekkel magasabb: a légi jármű tömege, az ülőhelyek száma és az üzemanyag-fogyasztás alapján egy 140 fős gép használata egy 20 fős kapacitásúhoz képest akár kétszeres-háromszoros költséget is jelenthet a díjak tekintetében.

A kiadásokat tovább növelte a repülési útvonalak alakítása:

a csapatszállítók minden esetben Kecskemétről indultak, majd Budapesten szálltak le a miniszteri delegáció felvétele érdekében, és csak ezután repültek a célállomásra.

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke az RTL Híradó megkeresésére közölte, hogy az Orbán-kormány minisztereinek hivatalos külföldi utazásai minden esetben a kormány engedélyével és döntései alapján valósultak meg, valamint azok mindig szabályszerűek és célszerűek voltak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán