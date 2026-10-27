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A volt honvédelmi miniszter csaknem 800 millió forintért repült a Magyar Honvédség csapatszállító repülőgépével
Gazdaság

A volt honvédelmi miniszter csaknem 800 millió forintért repült a Magyar Honvédség csapatszállító repülőgépével

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A 24.hu közérdekű adatigényléséből kiderült, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter 77 alkalommal, összesen csaknem 800 millió forintért vette igénybe a Magyar Honvédség csapatszállító repülőgépét, az RTL riportja szerint.

A 24.hu adatigényléséből kiderült, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter a nemzetközi útjainak jelentős részét a Honvédség Airbus A319-es csapatszállító repülőgépével teljesítette.

A volt miniszter összesen 77 alkalommal repült a 140 fős katonai géppel – többek között olyan közeli városokba is, mint Poprád, Ljubljana vagy Belgrád

–, ami összesen 794 millió forint költséget jelentett.

A járatok kihasználtsága messze elmaradt a repülőgép kapacitásától, ami légiközlekedési szakértők szerint jelentős többletköltséget eredményezett, mivel egy nagyobb gép üzemanyag-fogyasztása és földi kiszolgálási díja is nagyságrendekkel magasabb: a légi jármű tömege, az ülőhelyek száma és az üzemanyag-fogyasztás alapján egy 140 fős gép használata egy 20 fős kapacitásúhoz képest akár kétszeres-háromszoros költséget is jelenthet a díjak tekintetében.

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A kiadásokat tovább növelte a repülési útvonalak alakítása:

a csapatszállítók minden esetben Kecskemétről indultak, majd Budapesten szálltak le a miniszteri delegáció felvétele érdekében, és csak ezután repültek a célállomásra.

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke az RTL Híradó megkeresésére közölte, hogy az Orbán-kormány minisztereinek hivatalos külföldi utazásai minden esetben a kormány engedélyével és döntései alapján valósultak meg, valamint azok mindig szabályszerűek és célszerűek voltak.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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