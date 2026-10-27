Az európai antikorrupciós hálózat elnöke lett Biró Ferenc Pál, aki ellen itthon vádat emeltek

Az európai antikorrupciós hatóságok hálózatának elnökévé választották Biró Ferenc Pált, az Integritás Hatóság elnökét – közölte a hatóság kedden az MTI-vel. A hazai hatóságvezető ellen ugyanakkor Magyarországon vádat emeltek, és a leváltásáról is per folyik.

A European Network for Public Ethics (ENPE) a portugáliai Coimbrában tartott plenáris ülésén egyhangúlag választotta meg Birót a 2026–2028-as időszakra

– áll a közleményben.

Az ENPE az Európai Unió független antikorrupciós ügynökségeinek szövetsége, az európai közetikai, integritási és korrupciómegelőzési hatóságok hálózata. Célja a közszféra integritásának erősítése, a tagállami gyakorlatok összehangolása, valamint a közös szakmai álláspont képviselete az európai intézmények felé. A hatóság közleménye szerint a magyar elnökség olyan időszakra esik, amikor az uniós korrupcióellenes keretrendszer jelentős átalakuláson megy keresztül.

A közlemény nem említi, hogy az Integritás Hatóság elnöke ellen júniusban vádat emelt az ügyészség 140 millió forintos sikkasztás és más bűncselekmények miatt. Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke ezt követően kezdeményezte a leváltását.

Biró szerint politikai lejáratókampány áll a lépés mögött. Szeptemberben a leváltása ellen érvelt, és azt kérte, hogy maradhasson a hivatal élén, hogy végrehajtsa a kibővített hatóság helyreállítási tervét. Az ügy közigazgatási perben van a Fővárosi Törvényszék előtt, tárgyalási időpont egyelőre nincs.

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