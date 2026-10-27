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Benyújtották a javaslatot: megszűnik az árrésstop!
Gazdaság

Benyújtották a javaslatot: megszűnik az árrésstop!

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Megszüntetné az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátozást a kormány. A kedden benyújtott törvényjavaslat az inflációs folyamatok normalizálódásával és a forint erősödésével indokolja a lépést.

Benyújtotta a kormány az élelmiszerek és a drogériai termékek árrésstopjának kivezetéséről szóló törvényjavaslatot. "Az élelmiszerek és a drogériai termékek inflációs folyamatai normalizálódtak, így erre és a forint euróval szembeni erősödésére tekintettel kedvező a helyzet az árréskorlátozó intézkedések kivezetésére" – áll a frissen benyújtott törvényjavaslatban.

A törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy a kiskereskedelmi piacon fennálló, az egyenlő versenyt korlátozó, élelmiszer- és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentő intézkedések kivezetésre kerüljenek, írja az indoklás, amely szerint

a piaci helyzet normalizálódott, számos tényező támogatja a kivezetést, így nem indokolt az intézkedések további fenntartása.

Az árréscsökkentő intézkedések kivezetése érdekében a kereskedelemről szóló törvényből hatályon kívül helyezésre kerülnek a vonatkozó rendelkezések. A javaslatot Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes nyújtotta be.

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Magyar Péter miniszterelnök a múlt héten közölte, hogy kivezetik az árrésstopot. A miniszterelnök elhibázott intézkedésnek nevezte az előző kormány által bevezetett szabályozást, amely szerinte a magyar fogyasztók, családok kiadásait növelte csak. A kabinet az elmúlt hónapokban számos gazdálkodóval, hazai élelmiszer-feldolgozóval, boltossal és kereskedővel egyeztetett, és az érintettek tapasztalatai, valamint javaslatai alapján döntött az árrésstop megszüntetéséről.

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