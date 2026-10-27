Benyújtotta a kormány az élelmiszerek és a drogériai termékek árrésstopjának kivezetéséről szóló törvényjavaslatot. "Az élelmiszerek és a drogériai termékek inflációs folyamatai normalizálódtak, így erre és a forint euróval szembeni erősödésére tekintettel kedvező a helyzet az árréskorlátozó intézkedések kivezetésére" – áll a frissen benyújtott törvényjavaslatban.
A törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy a kiskereskedelmi piacon fennálló, az egyenlő versenyt korlátozó, élelmiszer- és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentő intézkedések kivezetésre kerüljenek, írja az indoklás, amely szerint
a piaci helyzet normalizálódott, számos tényező támogatja a kivezetést, így nem indokolt az intézkedések további fenntartása.
Az árréscsökkentő intézkedések kivezetése érdekében a kereskedelemről szóló törvényből hatályon kívül helyezésre kerülnek a vonatkozó rendelkezések. A javaslatot Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes nyújtotta be.
Magyar Péter miniszterelnök a múlt héten közölte, hogy kivezetik az árrésstopot. A miniszterelnök elhibázott intézkedésnek nevezte az előző kormány által bevezetett szabályozást, amely szerinte a magyar fogyasztók, családok kiadásait növelte csak. A kabinet az elmúlt hónapokban számos gazdálkodóval, hazai élelmiszer-feldolgozóval, boltossal és kereskedővel egyeztetett, és az érintettek tapasztalatai, valamint javaslatai alapján döntött az árrésstop megszüntetéséről.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a törvényjavaslat a pénzügyi szektor adóiról: megugrik a kisebb biztosítók különadója, változik a tranzakciós illeték
A bankok extraprofitadója lényegében változatlan marad.
Benyújtották a javaslatot: megszűnik az árrésstop!
Nincs már szükség rá.
Viszlát, Otthon Start: megjelent a rendelet a Wekerle Plusz hitelprogramról, mutatjuk a részleteket
Rengeteg változást hoz az új rendelet, bemutatjuk a két program eltéréseit.
Fordulat a gyógyszeripari óriásnál: 36, a cégnél töltött év után leköszön a csúcsvezető, hatalmas átalakulás jön
Egyesül az amerikai és a nemzetközi kereskedelmi tevékenység.
Kármán András videóval jelentkezett és vadonatúj részleteket árult el az új adócsomagról
A bankoktól 30 milliárd forint többletbevételt vár a kormány.
Itt készítik elő az új villamosok érkezését Budapesten
Kell a hely a folyamatosan érkező új CAF-villamosok hosszú távú tárolásához.
Megszólalt a Roszatom vezetője: a csúszások ellenére folytatják a paksi beruházás munkálatait
Novemberre várható a következő átadás.
Kijöttek az exit pollok, politikai káosz jöhet Izraelben
Elképesztően szoros verseny ígérkezik, az arab pártok jelenthetik a mérleg nyelvét.
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Mit tegyél, hogy megkapd az Otthon Startot, ha van október 31-ig megkötött adásvételi szerződésed?
Ha 2026. október 31-ig aláírt adásvételi szerződésed van, akkor 2026. november 15-ig van még lehetőséged benyújtani az Otthon Start hitelkérelmed. Összegyűjtöttük, mit érdemes először el
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.