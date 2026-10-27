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December 24-i munkaszüneti nap: Magyar Péter bejelentést tett
Gazdaság

December 24-i munkaszüneti nap: Magyar Péter bejelentést tett

Portfolio
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Minden jel arra utal, hogy 2026-tól hivatalosan is munkaszüneti nappá válik december 24-e Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök keddi Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy az Országgyűlés jövő héten szavaz a Tisza Párt erről szóló törvényjavaslatáról.

A kezdeményezés elfogadása szinte biztosra vehető, hiszen a kormánypárt 141 képviselővel rendelkezik a 199 fős parlamentben, vagyis kétharmados többsége van. A jogszabály ugyan még nem született meg, de a kormány korábbi vállalása és a parlamenti erőviszonyok alapján kevés kétség férhet ahhoz, hogy az idei szenteste már hivatalos munkaszüneti nap lesz.

Magyar Péter azt is közölte, hogy a képviselők jövő héten az új legfőbb ügyész személyéről is döntenek.

A Tisza Párt szeptember 23-án nyújtotta be a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló törvényjavaslatot, teljesítve ezzel Magyar Péter egyik korábbi ígéretét. A kezdeményezés indoklása szerint szenteste vallási meggyőződéstől függetlenül a családi együttlét, a béke és az egymás iránti figyelem napja, ezért indokolt, hogy a munkavállalók nyugodt körülmények között készülhessenek az ünnepre. A változtatás a kereskedelmet is jelentősen érintené:

december 24-én fő szabály szerint az üzleteknek zárva kellene tartaniuk.

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Kivételt jelentenének többek között a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a benzinkutak, valamint egyes virág- és édességüzletek.

A 2026-os munkarend szerint december 24-e jelenleg is pihenőnap, azonban ezt december 12-én, szombaton kellene ledolgozni. A tervezett törvénymódosítás éppen ezen változtatna: szenteste nem egyszerűen áthelyezett pihenőnap, hanem önálló, minden évben visszatérő munkaszüneti nap lenne, hasonlóan december 25-éhez és 26-ához. A korábbi kormányzati tájékoztatás szerint az új szabályozás elfogadása esetén a december 24-i szabadnapot nem kellene másik napon ledolgozni. Ehhez ugyanakkor a december 12-i munkanapot előíró jelenlegi rendelet rendezésére is szükség lesz. A változtatás különösen a kereskedelemben dolgozóknak jelentene könnyebbséget, akik számára a karácsonyt megelőző nap hagyományosan az év egyik legforgalmasabb időszaka.

December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása évek óta visszatérő téma Magyarországon.

Korábban a Jobbik, majd a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete is népszavazási kezdeményezéssel próbálta elérni a változást, utóbbi azonban idén nem tudta összegyűjteni a szükséges számú aláírást.

A kérdés így végül parlamenti úton rendeződhet. Magyarországon eddig december 25-e és 26-a számított hivatalos karácsonyi munkaszüneti napnak, miközben számos európai országban szenteste is kiemelt ünnepi státuszt élvez. Ha a Tisza javaslatát a várakozásoknak megfelelően elfogadják,

már az idei karácsony előtt életbe léphet az új szabályozás, és december 24-e hosszú távon is garantált ünnepnappá válhat.

A Fidesz–KDNP korábban következetesen gazdasági érvekre hivatkozva utasította el december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását. Az akkori kormány álláspontja szerint egy újabb szabadnap csökkentené a gazdaság teljesítményét, rontaná Magyarország versenyképességét, GDP-kiesést okozna, és mérsékelné a költségvetés adóbevételeit. Schanda Tamás korábbi államtitkár már évekkel ezelőtt ezekkel az érvekkel indokolta az elutasítást, 2024 novemberében pedig Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter érvelt ugyanezzel, azzal kiegészítve, hogy Európa a ledolgozott munkaórák számában is elmarad az Egyesült Államoktól és Ázsiától.

Az idei, új parlamenti bizottsági vitában már a GDP 0,1 százalékánál kisebb várható kiesésről beszéltek. A becslések bizonytalanságát jól mutatja, hogy a december 24-én elmaradó termelés és kereskedelmi forgalom egy része más napokon pótolható, ezért a szabadnap tényleges nemzetgazdasági költsége továbbra sem ismert.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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