Egészségesnek érzik magukat a magyar fiatalok, de vajon jogosan?

A 16–29 évesek körében Magyarország minden bemutatott bontásban az uniós átlag felett áll. A férfiaknál 94,4 százalék értékelte jónak vagy nagyon jónak az egészségét, szemben az EU 90,9 százalékos adatával. A nőknél szintén magyar előny látszik: 92,9 százalék az uniós 88,4 százalékkal szemben.
A jövedelmi bontás már összetettebb képet ad. Az alsó jövedelmi ötödben alig van különbség Magyarország és az EU között: a magyar adat 86,1 százalék, az uniós 85,6 százalék. A felső jövedelmi ötödben viszont már nagyobb a magyar előny, 97,1 százalékos aránnyal az EU 93,7 százalékával szemben.
A magyar fiataloknál az alsó és felső jövedelmi ötöd között 11 százalékpontos eltérés látszik, míg az EU-ban 8,1 százalékpont.
A kedvező magyar összkép tehát részben abból fakad, hogy a magasabb jövedelmű fiatalok rendkívül jó egészségérzetről számolnak be.
Ez önmagában nem bizonyít oksági kapcsolatot a jövedelem és az egészségérzet között, de jelzi, hogy a társadalmi helyzet szerinti különbségek a fiataloknál is megjelennek.
A teljes, 16 éves vagy idősebb népességnél már más irányú az eltérés.
Ebben a körben az EU-átlag 67,9 százalék, Magyarországon viszont csak 64,4 százalék azok aránya, akik jónak vagy nagyon jónak tartják az egészségüket.
A fiatalok és a teljes népesség közötti távolság önmagában nem meglepő, hiszen az egészségérzet életkorral jellemzően romlik. A magyar adat érdekessége inkább az, hogy a 16–29 évesek mutatója meghaladja az EU-átlagot, miközben a teljes 16+ népességé már elmarad attól. A 16+ kategória ráadásul magában foglalja a fiatalokat is, ezért ebből nem érdemes pontos generációs ollót számolni, de az irány így is beszédes.
Az önértékelt egészség szubjektív mutató. Azt rögzíti, hogy a válaszadók hogyan látják saját állapotukat, nem pedig azt, hogy orvosi vagy életmódbeli szempontból mennyire egészségesek. Emiatt különösen fontos, hogy a kedvező egészségérzet mellé olyan életmódbeli mutatót is tegyünk, amely ugyanarra a korcsoportra és évre elérhető.
A szabadidős fizikai aktivitás már kevésbé kedvező magyar képet mutat. Az Eurostat szerint 2025-ben az EU-ban a 16–29 évesek 16,3 százaléka soha nem végzett fizikai aktivitást munkaidőn kívül.
Magyarországon ugyanez az arány 24,1 százalék volt.
Bár ez az indikátor nem a teljes mozgáshiányt méri, hiszen a fizikai munkával járó terhelést nem veszi figyelembe, életmódbeli jelzésnek így is beszédes. Azt mutatja, hogy a magyar fiatalok nagyobb része marad ki teljesen a szabadidős mozgásból, mint az uniós átlag.
A teljes 16 éves vagy idősebb népességnél még nagyobb a különbség. Az EU-ban 26 százalék,
Magyarországon 40,3 százalék azok aránya, akik soha nem végeznek munkaidőn kívüli fizikai aktivitást.
Ez már nemcsak a fiatalokról, hanem a magyar társadalom szélesebb életmódbeli kockázatairól is árulkodik.
A magyar fiatalok egészségesnek érzik magukat, ami uniós összevetésben is kedvező eredmény. A jövedelmi bontás és a szabadidős mozgás hiánya ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a fiatalkori optimizmus önmagában nem írja felül a hosszabb távú egészségügyi kockázatokat.
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