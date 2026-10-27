Egyre fajul a vita Karácsony és a kerületek közt, most Soproni Tamásba és Pikó Andrásba szállt bele a főpolgármester

Hat határozatot fogadott el hétfő esti ülésén a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ): többek közt az önkormányzatok finanszírozásáról, a Margitsziget hovatartozásáról, a gépjárműadó felhasználásáról és a lakhatási válság kezeléséről foglaltak állást. Igaz, Karácsony Gergely főpolgármester szerint a döntésekről két kerületi polgármester lemaradt, mivel ők hamarabb elhagyták az ülést. Az egyeztetés eredeti oka a parkolási bevételek fővárosi szintre történő, heves vitákat kiváltó átcsatornázása volt, ebben a kérdésben viszont csak arról állapodtak meg a résztvevők, hogy majd megállapodnak.

Karácsony Gergely keddi Facebook-bejegyzésében ismertette a BÖSZ október 26-i közgyűlésén elfogadott határozatokat, amit azonban némileg talányosan vezetett fel:

Csodálatos a pesti humor. Két pesti polgármester barátom mindenki másnál hangosabban követelte, hogy hívjam össze a kerületi polgármestereket, majd amikor ez megtörtént, a megbeszélés közepén felálltak, hogy elmehessenek a tévébe, és elmondják, hogy nem beszélgetek velük

– írta. Az már tegnap kiderült, hogy Pikó András józsefvárosi polgármester (címlapképünkön) hamarabb hagyta el az ülést, de azt, hogy róla van szó, a posztra adott reakciója is megerősíti: "nem szorulsz Te ilyen bokamagasságú csúsztatásokra. Ez tényleg méltatlan. (...) A meghirdetett időtartam vége után negyed órával álltam fel és nem mondtam, amit a számba adsz, hogy nem beszélgetsz velünk."

A másik polgármester Soproni Tamás lehetett, aki azt írta: "Remélem, ezeket nem te írod, Gergő! Ha mégis, akkor javaslom a Terézvárosi Önkormányzat Csengery utcai rendelőintézetének kiváló fül-orr-gégészetét, ugyanis ilyen nem hangzott el."

A BÖSZ végül az alábbi hat kérdésben foglalt állást:

A főváros és a kerületek együttműködése: A szövetség elutasítja a fővárosi és a kerületi önkormányzatok politikai szembeállítását. Célja, hogy a 2027-es költségvetésben mind a 24 budapesti önkormányzat több forráshoz jusson. Az önkormányzati rendszer megerősítése: A BÖSZ megőrizné és továbbfejlesztené Budapest kétszintű önkormányzati rendszerét, és kiáll az önkormányzati autonómia mellett. Támogatja, hogy a kerületek megfelelő finanszírozással visszakapják korábbi feladataikat, különösen a védőnői és építésügyi feladatokat, valamint a kerületi tulajdonú iskolák fenntartását. A szövetség igazságosabb és átláthatóbb feladat- és forrásmegosztást is szorgalmaz. A Margitsziget visszacsatolása: A szövetség támogatja, hogy a Margitsziget ismét a XIII. kerülethez tartozzon. Egyúttal felkéri a kerületet, hogy csatlakozzon a BÖSZ-höz. A gépjárműadó visszaadása: A BÖSZ szerint a gépjárműadóból származó bevételeknek a helyi önkormányzatokat kellene illetniük, az összeget pedig kötelezően útfelújításokra kellene fordítani. Az egységes parkolási rendszer: A szövetség egyelőre nem foglalt állást a rendszer bevezetésének támogatásáról. Ehhez előbb tisztázni kell a parkolásból származó eredmény felhasználását, a lakossági kedvezményeket és a megvalósítás részleteit. 32 milliárd forint bérlakásokra: A BÖSZ támogatja a budapesti lakhatási válság enyhítését célzó kormányzati és fővárosi intézkedéseket. Kezdeményezi, hogy a kormány tegye elérhetővé a budapesti önkormányzatok számára az Európai Bizottsággal kötött megállapodás alapján rendelkezésre álló, mintegy 32 milliárd forintos, bérlakások építésére és felújítására szolgáló keretet.

A főpolgármester tájékoztatása szerint az ötödik pontnál egy tartózkodás volt, a többi határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el.

A parkolási vita miatt hívták össze az ülést

A rendkívüli közgyűlést nyolc kerületi polgármester kezdeményezte október elején, mivel élesen bírálták a főpolgármester és a kormány megállapodását. Különösen azt kifogásolták, hogy a parkolási bevételek fővároshoz kerülnek, miközben erről nem történt megfelelő előzetes egyeztetés a kerületekkel. Attól tartanak, hogy a bevételek elvonása veszélyeztetheti a kerületi közszolgáltatások finanszírozását.

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége egyébként a főváros és a kerületi önkormányzatok közös érdekképviseleti és egyeztető fóruma, amelynek feladata a budapesti önkormányzati érdekek összehangolása és képviselete a kormányzat felé. A szervezet az elmúlt közel három évben lényegében nem működött aktívan, ezért több kerületvezető a BÖSZ újraindítását és szervezeti megújítását is kezdeményezte.

A Budapesti Önkormányzatok Szövetségének rendkívüli üléséről távozó Pikó András VII. kerületi polgármester nyilatkozik a fővárosi Városházán 2026. október 26-án. Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter