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Elárulta a kormány, mennyiből működteti tovább a Gondosóra programot
Gazdaság

Elárulta a kormány, mennyiből működteti tovább a Gondosóra programot

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A tervek szerint az eddigi működtetési költségek feléből fogja biztosítani a kormányzat a Gondosóra program szolgáltatásait – mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a szolgáltatás jövőjéről szóló sajtóbeszélgetésen. A miniszter a Portfolio kérdésére elmondta: a jövő évi költségvetés tervezetében 13 milliárd forint lett elkülönítve a program működtetésére. Az idei büdzsében még 27 milliárd forint lett allokálva a szolgáltatásra.

Nagyon hasznos, megőrizendő szolgáltatásnak nevezte a Gondosóra programot Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Elmondása szerint állami kézben ilyen szolgáltatást nem nagyon találni a világban. A miniszter azonban leszögezte: a küldő szolgáltató (a 4iG - a szerk.) nagyon túlárazottan nyújtotta a Gondosóra működtetéséhez szükséges szolgáltatást.

Kiemelte: az idei költségvetésben 27 milliárd forint volt elkülönítve a program működtetésére.

A jövőben lényegesen olcsóbban lesz üzemeltethető a szolgáltatás, nagyjából úgy kalkulálunk, hogy az eddig költségek feléből biztosítani lehet a szolgáltatást

- mondta a miniszter.

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A Portfolio kérdésére a miniszter elmondta:

a jövő évi költségvetés tervezetében 13 milliárd forint lett elkülönítve a Gondosóra programra.

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