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Esett az olajár, miután Irán vezetése szaúdi, török és pakisztáni delegációkkal tárgyalt
Gazdaság

Esett az olajár, miután Irán vezetése szaúdi, török és pakisztáni delegációkkal tárgyalt

Portfolio
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Jóllehet kedden közel két dollárral estek az olajárak, a jegyzések továbbra is a hat hónapos csúcsuk közelében maradtak a közel-keleti tengeri útvonalak körüli feszültségek és az Irán elleni amerikai–izraeli háború elhúzódása miatt. A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,93 dollárral, azaz 1,67 százalékkal esett, így hordónként 113,88 dolláron zárt, míg az amerikai WTI 1,86 dolláros, vagyis 1,83 százalékos csökkenést követően 99,90 dolláron fejezte be a kereskedést. A Brent a múlt héten még 117 dollár fölé is drágult, ami április óta a legmagasabb szintnek számított, miután iráni támadások sorozata érte a Hormuzi-szoros környékén haladó tartályhajókat.
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Az Iráni Biztonsági Tanács vezetője, Mohsen Rezaei kedden találkozott a legfelsőbb vezetővel, Mojtaba Hámenei ajatollahhal egy nappal azután, hogy megbeszéléseket folytatott Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán képviselőivel. Az iráni állami média beszámolója szerint Hámenei hangsúlyozta Teherán érdekeinek érvényesítését, valamint a háború lezárásához megszabott feltételek fenntartásának fontosságát.

A négy ország végül a tárgyalások folytatásáról állapodott meg.

A békekötés esélyeit tovább rontotta, hogy a jemeni húszik kedden ballisztikus rakétával mértek csapást Szaúd-Arábia legnagyobb olajfinomítójára, a Rász Tanúra-i létesítményre. A Gelber Associates elemzői úgy vélik, hogy a húszik Szaúd-Arábia elleni folyamatos akciói, valamint a térségben fokozódó katonai jelenlét továbbra is magasan tartják az ellátási kockázatokat, még akkor is, ha a diplomáciai egyeztetések részben csökkentik a kockázati felárat.

A UBS elemzői rámutattak, hogy bár a szoroson áthaladó forgalom nőtt, a hajók elleni incidensek száma is emelkedett.

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A kockázatok ráadásul tovább fokozódhatnak, amennyiben az amerikai haditengerészeti jelenlét gyengül a térségben. A svájci nagybank a korábbi 100 dolláros várakozását felfelé módosítva már 110 dollár körüli Brent-árfolyamot valószínűsít az év végére.

A piac szereplői emellett az izraeli választási fejleményeket is figyelték, amelyek akár Benjámin Netanjahu miniszterelnöki mandátumának végét is jelenthetik, jóllehet a közvélemény-kutatások rendkívül szoros versenyt jeleztek előre. A Commerzbank szakértői szerint Netanjahu esetleges újraválasztása esetén az izraeli kormány akár az iráni rezsim megdöntését is megkísérelheti. A SEB elemzője kiemelte, hogy

a nyersolaj árában jelenleg jelentős kockázati felár árazza egy Irán elleni esetleges amerikai-izraeli katonai csapás lehetőségét.

Az orosz olajexport terén is fordulat várható, ugyanis a balti- és fekete-tengeri kikötőkből novemberben mérséklődhetnek a kiszállítások. Ennek oka, hogy az orosz finomítók a karbantartási leállásokat követően újra növelik kapacitásaikat, és több gázolajat állítanak elő a Moszkva és Washington között ebben a hónapban kötött megállapodás teljesítéséhez.

Oroszországban a nyersolaj-feldolgozás október második felében 25 százalékkal emelkedett a hónap elejéhez képest, miután alábbhagytak az üzemeket ért ukrán dróntámadások.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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