Esett az olajár, miután Irán vezetése szaúdi, török és pakisztáni delegációkkal tárgyalt

Az Iráni Biztonsági Tanács vezetője, Mohsen Rezaei kedden találkozott a legfelsőbb vezetővel, Mojtaba Hámenei ajatollahhal egy nappal azután, hogy megbeszéléseket folytatott Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán képviselőivel. Az iráni állami média beszámolója szerint Hámenei hangsúlyozta Teherán érdekeinek érvényesítését, valamint a háború lezárásához megszabott feltételek fenntartásának fontosságát.
A négy ország végül a tárgyalások folytatásáról állapodott meg.
A békekötés esélyeit tovább rontotta, hogy a jemeni húszik kedden ballisztikus rakétával mértek csapást Szaúd-Arábia legnagyobb olajfinomítójára, a Rász Tanúra-i létesítményre. A Gelber Associates elemzői úgy vélik, hogy a húszik Szaúd-Arábia elleni folyamatos akciói, valamint a térségben fokozódó katonai jelenlét továbbra is magasan tartják az ellátási kockázatokat, még akkor is, ha a diplomáciai egyeztetések részben csökkentik a kockázati felárat.
A UBS elemzői rámutattak, hogy bár a szoroson áthaladó forgalom nőtt, a hajók elleni incidensek száma is emelkedett.
A kockázatok ráadásul tovább fokozódhatnak, amennyiben az amerikai haditengerészeti jelenlét gyengül a térségben. A svájci nagybank a korábbi 100 dolláros várakozását felfelé módosítva már 110 dollár körüli Brent-árfolyamot valószínűsít az év végére.
A piac szereplői emellett az izraeli választási fejleményeket is figyelték, amelyek akár Benjámin Netanjahu miniszterelnöki mandátumának végét is jelenthetik, jóllehet a közvélemény-kutatások rendkívül szoros versenyt jeleztek előre. A Commerzbank szakértői szerint Netanjahu esetleges újraválasztása esetén az izraeli kormány akár az iráni rezsim megdöntését is megkísérelheti. A SEB elemzője kiemelte, hogy
a nyersolaj árában jelenleg jelentős kockázati felár árazza egy Irán elleni esetleges amerikai-izraeli katonai csapás lehetőségét.
Az orosz olajexport terén is fordulat várható, ugyanis a balti- és fekete-tengeri kikötőkből novemberben mérséklődhetnek a kiszállítások. Ennek oka, hogy az orosz finomítók a karbantartási leállásokat követően újra növelik kapacitásaikat, és több gázolajat állítanak elő a Moszkva és Washington között ebben a hónapban kötött megállapodás teljesítéséhez.
Oroszországban a nyersolaj-feldolgozás október második felében 25 százalékkal emelkedett a hónap elejéhez képest, miután alábbhagytak az üzemeket ért ukrán dróntámadások.
Forrás: Reuters
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