Feljelentést tett a minisztérium: a felhasználók adataihoz a Fidesz is hozzáférhetett

A minisztérium tájékoztatása alapján a feltételezett visszaélések miatt feljelentést tettek, a program működtetését pedig a jövőben saját hatáskörben oldják meg.

A 2026-os költségvetésben szereplő mintegy 27 milliárd forintos keretösszeghez képest a 2027-es büdzsében már ennek a feléből tervezzük a szolgáltatás működtetését, alapvetően belső erőforrásokra támaszkodva

– mutatott rá a tervekre Tanács Zoltán.

A felülvizsgálat során kiderült az is, hogy a Gondosóra programot működtető KSZK és a Fidesz kötött egy adatkezelési megállapodást, amelyet a párt részéről Kubatov Gábor írt alá.

A megállapodás értelmében a Fidesz aktivistái segítséget nyújthattak a Gondosóra beállításában, aminek révén a felhasználók és hozzátartozóik személyes adatai a párthoz kerülhettek.

A minisztérium a dokumentumokat továbbította a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH), amely eljárást indított az ügyben.

Remport Ádám, a TASZ jogásza felhívta a figyelmet arra, hogy a programnak előzetesen tájékoztatnia kellett volna a felhasználókat az adatkezelés tényéről.

Az adatbiztonsági követelményekkel nem egyeztethető össze, ha az adatok feldolgozását olyan szereplő végzi, amelynek közvetlen érdeke fűződik azok saját célú felhasználásához

– fejtette ki a jogi aggályokat a szakértő.

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke megkeresésre közölte: a párt és a Gondosóra program együttműködése nyilvános, megfelelően dokumentált, valamint a jogszabályok és adatvédelmi előírások maradéktalan betartásával történt. Hozzátette, hogy a megállapodás megkötésének lehetősége más politikai pártok számára is nyitva állt. Arra a kérdésre ugyanakkor nem érkezett válasz, hogy a felhasználókat tájékoztatták-e a Fidesz adatkezeléséről, illetve biztosítottak-e számukra lehetőséget a hozzájárulás megtagadására.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 27. Elárulta a kormány, mennyiből működteti tovább a Gondosóra programot

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán