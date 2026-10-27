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Feljelentést tett a minisztérium: a felhasználók adataihoz a Fidesz is hozzáférhetett
Gazdaság

Feljelentést tett a minisztérium: a felhasználók adataihoz a Fidesz is hozzáférhetett

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A Gondosóra program állami kézbe vételéről és a 4iG szerződésének felbontásáról számolt be Tanács Zoltán az RTL Híradónak, miután a Tudományos és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint a korábbi üzemeltető jelentősen túlárazta a szolgáltatást és fény derült arra is, hogy a felhasználók adataihoz a Fidesz is hozzáférhetett.

A minisztérium tájékoztatása alapján a feltételezett visszaélések miatt feljelentést tettek, a program működtetését pedig a jövőben saját hatáskörben oldják meg.

A 2026-os költségvetésben szereplő mintegy 27 milliárd forintos keretösszeghez képest a 2027-es büdzsében már ennek a feléből tervezzük a szolgáltatás működtetését, alapvetően belső erőforrásokra támaszkodva

– mutatott rá a tervekre Tanács Zoltán.

A felülvizsgálat során kiderült az is, hogy a Gondosóra programot működtető KSZK és a Fidesz kötött egy adatkezelési megállapodást, amelyet a párt részéről Kubatov Gábor írt alá.

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A megállapodás értelmében a Fidesz aktivistái segítséget nyújthattak a Gondosóra beállításában, aminek révén a felhasználók és hozzátartozóik személyes adatai a párthoz kerülhettek.

A minisztérium a dokumentumokat továbbította a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH), amely eljárást indított az ügyben.

Remport Ádám, a TASZ jogásza felhívta a figyelmet arra, hogy a programnak előzetesen tájékoztatnia kellett volna a felhasználókat az adatkezelés tényéről.

Az adatbiztonsági követelményekkel nem egyeztethető össze, ha az adatok feldolgozását olyan szereplő végzi, amelynek közvetlen érdeke fűződik azok saját célú felhasználásához

– fejtette ki a jogi aggályokat a szakértő.

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke megkeresésre közölte: a párt és a Gondosóra program együttműködése nyilvános, megfelelően dokumentált, valamint a jogszabályok és adatvédelmi előírások maradéktalan betartásával történt. Hozzátette, hogy a megállapodás megkötésének lehetősége más politikai pártok számára is nyitva állt. Arra a kérdésre ugyanakkor nem érkezett válasz, hogy a felhasználókat tájékoztatták-e a Fidesz adatkezeléséről, illetve biztosítottak-e számukra lehetőséget a hozzájárulás megtagadására.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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