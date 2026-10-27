12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Gyenge rendelési háttérrel várja az építőipar a Wekerle+ indulását
Gazdaság

Gyenge rendelési háttérrel várja az építőipar a Wekerle+ indulását

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kormány kedden bejelentett új lakáspiaci csomagjának részletei szerint a program egyszerre célozza az új lakások vásárlását és építését, a használt ingatlanok piacát, a lakástakarék-megtakarításokat és az energetikai felújításokat. Bár a legfrissebb makroadatok látványos építőipari bővülést mutatnak, a termelés és a megrendelések belső szerkezete rávilágít, hogy a támogatott kereslet egy kifejezetten törékeny, megosztott ágazati környezetbe érkezik.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A Wekerle+ Program részeként a lakáshitel október 28-án indul, új lakások vásárlására és építésére 3 százalékos, használt lakásokra pedig 5 százalékos fix kamattal. A lakástakarék állami támogatása januártól, a családi házas felújítási program februártól, a társasházi és paneles konstrukció pedig márciustól válik elérhetővé. A hivatalos feltételek szerint a vásárlási és építési kölcsön a 18-45 éves korosztálynak szól, míg az energetikai korszerűsítéseknél a vissza nem térítendő támogatás és a kedvezményes hitel kombinációja jelenik meg.

Kapcsolódó cikkünk

Új lakásprogramok, új építőipar: Vitézy Dávid és az ágazat vezetői a Future of Construction konferencián

Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról

Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról

Hozhat-e lendületet az építkezéseknek a frissen bejelentett állami intézkedéscsomag?

Az építőipar legutóbbi teljesítménye első ránézésre határozott felpattanást jelzett. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mérése szerint augusztusban a termelés volumene éves alapon 21,9 százalékkal, az előző hónaphoz képest kiigazítva 14,0 százalékkal nőtt. A részletek alapján az emelkedést döntően az egyéb építmények húzták, ahol 102,4 százalékos éves ugrást regisztrált a statisztika, miközben az épületek építése 9,6 százalékkal csökkent. Az út-, vasút- és közműépítés kiugró bővülése arra utal, hogy a lakossági programokhoz kapcsolódó magasépítési szegmens nem vett részt a nyári felfutásban.

A rendelési állományok alakulása szintén óvatosságra int.

A KSH adatai szerint az új szerződések volumene augusztusban 55,2 százalékkal esett vissza a megelőző év magas bázisához képest, a vállalkozások hó végi szerződésállománya pedig 11,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A 3 havi mozgóátlaggal simított új megrendelések és a teljes állomány indexe egyaránt a 100-as szint alá került, ami megerősíti, hogy a szektor nem feltöltött rendelési pufferrel, hanem apadó munkaállománnyal várja az új támogatások megjelenését.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról

A felülvizsgálat ellenére is folyik az építkezés, újabb mérföldkövekről számoltak be Paks II. építkezésnél

Körvonalazódik, milyen üzletet kötött Karácsony a kormánnyal: nyilvános a BKK átalakításának terve

Az Eurostat friss idősora alapján az épületek építése hazai pályán továbbra is ingadozó és nyomott szinten mozog. Bár ez a statisztikai kategória az ipari és kereskedelmi ingatlanokat is magában foglalja, az elérhető adatok közül ez nyújtja a legközelebbi támpontot a lakásépítések tágabb környezetéhez.

A magyar index augusztusban 87,8 ponton állt a 2021-es bázishoz viszonyítva, míg az uniós mutató 89,6 pontot tett ki.

Az EU egészében az épületépítés kibocsátása havi szinten 1,0 százalékkal, éves összevetésben 4,1 százalékkal mérséklődött, vagyis a nemzetközi trend sem teremt támogató közeget.

A felújítási pillérek várható fogadtatásához a speciális szaképítés adatai szolgálnak közvetett iránymutatással: ide tartoznak a szigetelési, nyílászáró-beépítési, gépészeti és villamossági munkák.

A magyar volumenindex augusztusban 93,9 pontot ért el, vagyis elmaradt a 2021-es átlagtól, miközben az uniós átlag 105,8 ponton stabilizálódott. Az EU-ban a szaképítés havi alapon 2,3, éves alapon 2,9 százalékkal bővült, igazolva, hogy a korszerűsítésekhez köthető piac európai szinten lényegesen ellenállóbb, mint a klasszikus épületépítés.

A Wekerle+ valós építőipari súlyát a teljes ágazati főszámok helyett inkább a lakossági alágazatok specifikus adatai mutatják majd meg.

A program érdemi hatása leghamarabb a rendelésállomány alakulásában, ezt követően pedig az épületépítési és szakipari kibocsátásban válhat mérhetővé.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról
A szokásosnál korábban megremeg a polar vortex: sarkvidéki hideg érkezhet Magyarországra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility