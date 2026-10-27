Gyenge rendelési háttérrel várja az építőipar a Wekerle+ indulását

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A Wekerle+ Program részeként a lakáshitel október 28-án indul, új lakások vásárlására és építésére 3 százalékos, használt lakásokra pedig 5 százalékos fix kamattal. A lakástakarék állami támogatása januártól, a családi házas felújítási program februártól, a társasházi és paneles konstrukció pedig márciustól válik elérhetővé. A hivatalos feltételek szerint a vásárlási és építési kölcsön a 18-45 éves korosztálynak szól, míg az energetikai korszerűsítéseknél a vissza nem térítendő támogatás és a kedvezményes hitel kombinációja jelenik meg.

Az építőipar legutóbbi teljesítménye első ránézésre határozott felpattanást jelzett. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mérése szerint augusztusban a termelés volumene éves alapon 21,9 százalékkal, az előző hónaphoz képest kiigazítva 14,0 százalékkal nőtt. A részletek alapján az emelkedést döntően az egyéb építmények húzták, ahol 102,4 százalékos éves ugrást regisztrált a statisztika, miközben az épületek építése 9,6 százalékkal csökkent. Az út-, vasút- és közműépítés kiugró bővülése arra utal, hogy a lakossági programokhoz kapcsolódó magasépítési szegmens nem vett részt a nyári felfutásban.

A rendelési állományok alakulása szintén óvatosságra int.

A KSH adatai szerint az új szerződések volumene augusztusban 55,2 százalékkal esett vissza a megelőző év magas bázisához képest, a vállalkozások hó végi szerződésállománya pedig 11,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A 3 havi mozgóátlaggal simított új megrendelések és a teljes állomány indexe egyaránt a 100-as szint alá került, ami megerősíti, hogy a szektor nem feltöltött rendelési pufferrel, hanem apadó munkaállománnyal várja az új támogatások megjelenését.

Az Eurostat friss idősora alapján az épületek építése hazai pályán továbbra is ingadozó és nyomott szinten mozog. Bár ez a statisztikai kategória az ipari és kereskedelmi ingatlanokat is magában foglalja, az elérhető adatok közül ez nyújtja a legközelebbi támpontot a lakásépítések tágabb környezetéhez.

A magyar index augusztusban 87,8 ponton állt a 2021-es bázishoz viszonyítva, míg az uniós mutató 89,6 pontot tett ki.

Az EU egészében az épületépítés kibocsátása havi szinten 1,0 százalékkal, éves összevetésben 4,1 százalékkal mérséklődött, vagyis a nemzetközi trend sem teremt támogató közeget.

A felújítási pillérek várható fogadtatásához a speciális szaképítés adatai szolgálnak közvetett iránymutatással: ide tartoznak a szigetelési, nyílászáró-beépítési, gépészeti és villamossági munkák.

A magyar volumenindex augusztusban 93,9 pontot ért el, vagyis elmaradt a 2021-es átlagtól, miközben az uniós átlag 105,8 ponton stabilizálódott. Az EU-ban a szaképítés havi alapon 2,3, éves alapon 2,9 százalékkal bővült, igazolva, hogy a korszerűsítésekhez köthető piac európai szinten lényegesen ellenállóbb, mint a klasszikus épületépítés.

A Wekerle+ valós építőipari súlyát a teljes ágazati főszámok helyett inkább a lakossági alágazatok specifikus adatai mutatják majd meg.

A program érdemi hatása leghamarabb a rendelésállomány alakulásában, ezt követően pedig az épületépítési és szakipari kibocsátásban válhat mérhetővé.

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