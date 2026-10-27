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Itt készítik elő az új villamosok érkezését Budapesten
Gazdaság

Itt készítik elő az új villamosok érkezését Budapesten

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Megkötötte a Budapesti Közlekedési Központ az angyalföldi kocsiszín fejlesztéséről szóló tervezési szerződést. A beruházás elengedhetetlen a fővárosba folyamatosan érkező új CAF-villamosok hosszú távú tárolásához és hatékony üzemeltetéséhez - írja közleményében a BKK.
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A budapesti kötöttpályás járműpark megújításával, valamint az 51 darabos új CAF-flotta forgalomba állításával párhuzamosan elkerülhetetlenné vált a villamosok karbantartását végző telephelyek korszerűsítése. Az angyalföldi kocsiszín felkészítésének első fázisát a BKV már elvégezte,

a most megkötött szerződés értelmében pedig elkészülnek a további fejlesztések részletes tervei.

Az uniós forrásból finanszírozott, mintegy 143 millió forint értékű tervezési munkát a Kulcsár Építészstúdió végzi, a kiviteli tervek pedig a jelenlegi ütemezés szerint 2028 elejére állhatnak rendelkezésre.

A beruházás keretében egy új üzemcsarnokrész épül, amely helyet ad a fékhomok-betöltő berendezésnek is. Emellett részlegesen átalakítják a telephely belső vágányhálózatát, és felújítanak 18 kocsiszíni kitérőt.

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Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőben még több korszerű, alacsonypadlós villamos közlekedhessen gazdaságosan a pesti vonalakon.

Az új járművek zavartalan fogadásához és a hálózat korszerűsítéséhez azonban a telephelyek megújításán túl további infrastrukturális lépések is szükségesek. Ilyen például

  • az áramellátás fejlesztése,
  • a végállomások átépítése,
  • valamint a peronok akadálymentesítése.

A járműflotta bővítéséhez igazodva a BKK párhuzamosan dolgozik a többi telephely felkészítésén is, így jelenleg is zajlik a ferencvárosi, valamint a Száva kocsiszín bővítésének és korszerűsítésének tervezése.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/H. Szabó Sándor

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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