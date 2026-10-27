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Kapu Tiborral a fedélzeten kilövőállásban a Portfolio Deep Tech 2026 konferencia − Ahol a technológiai áttörésekből kitörési pontok lesznek
Gazdaság

Kapu Tiborral a fedélzeten kilövőállásban a Portfolio Deep Tech 2026 konferencia − Ahol a technológiai áttörésekből kitörési pontok lesznek

Portfolio
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Mi fán terem a Deep Tech? Ezzel fontos tisztában lenni, viszont első körben talán elég annyit tudni róla, hogy a fogalom jövő azon tech sztorijait fedi le, amelyek a gazdasági növekedés motorjává válhatnak. Legyen szó robotikáról, űripari fejlesztésről, védelmi vagy biotechről, a deep tech világának projektjei hosszú és tőkeigényes fejlesztés révén kínálnak új megoldásokat összetett gazdasági vagy társadalmi problémákra. A Portfolio Deep Tech 2026 konferencia idén először hoz össze egy olyan fórumot, ahol az ipar, a kutatás-fejlesztés, az akadémiai és az üzleti világ vezető személyiségei veszik végig, milyen technológiai áttörésekbe kapaszkodhatunk idehaza − többek között az űripar területén, amelynek potenciáljáról Kapu Tibor kutatóűrhajós oszt meg első kézből többet.

Jól ismerjük a mondást, miszerint „this isn’t rocket science”, amikor valaminek a bonyolultságát igyekszünk demisztifikálni. Erre rímelve érdemes felidézni a Kennedy Space Centerben kapható egyik bögrét, amely seperc alatt lehozza az űrtech iránt érdeklődő látogatót a valóságba a „This IS rocket science” felirattal, a NASA berkeiben végzett tudományos munka profán leírásaként.

Deep Tech 2026
Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Nos, valóban, ami a amerikai űrügynökség floridai bázisán zajlik, az valóban maga a fáradsággal kimunkált jövő − és a deep tech megoldások közös nevezője talán éppen ebben ragadható meg.

Különösen igaz ez akkor, amikor a globális űrverseny új sebességre kapcsol: az Artemis II sikeres missziója után újabb mérföldkövek vannak elérhető közelségben, hiszen az amerikaiak vissza akarnak térni a Holdra, míg 2030-ra a kínaiak is ezt tervezik.

És ezek csak az állami erőfeszítések. A SpaceX által diktálta eszeveszett tempó az adatközpontok tömeges föld körüli pályára állításával újabb szintlépést testesítenek meg, hogy Elon Musk Mars projektjét be se mondjuk.

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Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt! Összes előadó
Baranyi Márton
Baranyi Márton
projektvezető
Portfolio Csoport
Duda Ernő
Duda Ernő
alapító
Medipredict
elnök
Magyar Biotechnológiai Szövetség
Dr. Dr. Charaf Hassan
Dr. Dr. Charaf Hassan
rektor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kapu Tibor
Kapu Tibor
kutatóűrhajós, vezető
HUNOR Magyar Űrhajós Program
Dr. Dr. Pacher Tibor
Dr. Dr. Pacher Tibor
alapító, ügyvezető igazgató
Puli Space Technologies
Pfaff Norbert
Pfaff Norbert
elnök
BME Suborbitals
Rózsa Balázs
Rózsa Balázs
alapító, tudományos Igazgató
BrainVisionCenter
Thuróczy Bertalan
Thuróczy Bertalan
orvosbiológiai mérnök, longevity-kutató, író
Dr. Dr. Vida György
Dr. Dr. Vida György
szabadalmi főosztály és villamossági osztály vezetője
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A magyar rakéták is beindultak

Közben hazánk is becsatolta a maga övét. Magyarország az elmúlt hat év alatt megnégyszerezte az Európai Űrügynökség felé teljesített befizetéseit, idén megnyílhat Martonvásáron a REMTECH Space Technologies center, amely megnyithatja az utat a műholdgyártás felé, az ESA Business Incubation Centre-e pedig kulcsszerepet játszott, hogy kinevelje az űrtech következő generációs vállalatait.

Köztük számos világhírű projekt nőtte ki magát, és itt elég például a Puli Space Technologies vízszimatoló újítására, vagy akár a PCB Design adatátvitelt forradalmasító megoldásaira gondolnunk.

Kapu Tibor a Deep Tech 2026 fedélzetén

A legnagyobb figyelem azonban az utóbbi időben érthető módon a második magyar űrhajós, Kapu Tibor misszióját övezte, amely magyar tudományos kísérletek elvégzésével, nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítésével és az űrkutatás iránti érdeklődés felkeltésével szerzett elévülhetetlen érdemeket.

Kapu Tibor
HUNOR Magyar Űrhajós Program, kutatóűrhajós, vezető
2025 nyarán 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, 25 kísérletet végzett el, melyeket magyar egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok fejlesztettek ki. A HUNOR küldetés a hazai űripar élé
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A kutatóűrhajós, a HUNOR magyar űrhajós program vezetője a Portfolio Deep Tech 2026 konferenciára is ellátogat, hogy olyan kérdéseket feszegessen mint:

  • Hogyan kapcsolódik a magyar űrprogram a hazai tudományos, technológiai és innovációs ökoszisztémához?
  • Hogyan válhatnak az űrkutatás során megszerzett tapasztalatok, kísérletek és fejlesztések a földi innováció és az ipari hasznosítás kiindulópontjaivá?

Az űripar mindazonáltal csak egy azon területek közül, amelyek óriási potenciállal kecsegtetnek, hiszen számos egyéb szegmens van, amelyek egész gazdaságok beindítására alkalmas technológiai áttörésekhez adnak kutatási és fejlesztési kereteket.

Ahol a jövő döntéshozói találkoznak

Ezen lehetőségek széles tárházát vesszük sorra a Portfolio Deep Tech 2026-on, ahol kutatók, egyetemi és vállalati K+F-vezetők, alapítók, befektetők, bankok, döntéshozók és nemzetközi technológiai szereplők beszélnek az AI-ról, a robotikáról, a biotech- és medtech-megoldásokról, az energiatárolásról, az új anyagokról, valamint az űripari, védelmi és dual-use fejlesztésekről.

Szakértőink ennek megfelelően bemutatják, hol körvonalazódnak a következő nagy technológiai lehetőségek, és milyen szerepet vállalhat bennük Magyarország és a régió.

A jövő tehát már íródik, de ahhoz, hogy Ön és szervezete is beleszólhasson a cselekmény alakításába, nem elég passzív szemlélőként a partvonalról követni a történéseket. Vesse bele magát a sűrűjébe, tegyen szert első kézből információkra a legígéretesebb jövőálló projektekről, és szerezzen versenyelőnyt riválisaihoz képest!

A jegyek gyorsan fogynak a Portfolio Deep Tech 2026-ra. Regisztráljon most!

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