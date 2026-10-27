Kapu Tiborral a fedélzeten kilövőállásban a Portfolio Deep Tech 2026 konferencia − Ahol a technológiai áttörésekből kitörési pontok lesznek

Jól ismerjük a mondást, miszerint „this isn’t rocket science”, amikor valaminek a bonyolultságát igyekszünk demisztifikálni. Erre rímelve érdemes felidézni a Kennedy Space Centerben kapható egyik bögrét, amely seperc alatt lehozza az űrtech iránt érdeklődő látogatót a valóságba a „This IS rocket science” felirattal, a NASA berkeiben végzett tudományos munka profán leírásaként.
Nos, valóban, ami a amerikai űrügynökség floridai bázisán zajlik, az valóban maga a fáradsággal kimunkált jövő − és a deep tech megoldások közös nevezője talán éppen ebben ragadható meg.
Különösen igaz ez akkor, amikor a globális űrverseny új sebességre kapcsol: az Artemis II sikeres missziója után újabb mérföldkövek vannak elérhető közelségben, hiszen az amerikaiak vissza akarnak térni a Holdra, míg 2030-ra a kínaiak is ezt tervezik.
És ezek csak az állami erőfeszítések. A SpaceX által diktálta eszeveszett tempó az adatközpontok tömeges föld körüli pályára állításával újabb szintlépést testesítenek meg, hogy Elon Musk Mars projektjét be se mondjuk.
A magyar rakéták is beindultak
Közben hazánk is becsatolta a maga övét. Magyarország az elmúlt hat év alatt megnégyszerezte az Európai Űrügynökség felé teljesített befizetéseit, idén megnyílhat Martonvásáron a REMTECH Space Technologies center, amely megnyithatja az utat a műholdgyártás felé, az ESA Business Incubation Centre-e pedig kulcsszerepet játszott, hogy kinevelje az űrtech következő generációs vállalatait.
Köztük számos világhírű projekt nőtte ki magát, és itt elég például a Puli Space Technologies vízszimatoló újítására, vagy akár a PCB Design adatátvitelt forradalmasító megoldásaira gondolnunk.
Kapu Tibor a Deep Tech 2026 fedélzetén
A legnagyobb figyelem azonban az utóbbi időben érthető módon a második magyar űrhajós, Kapu Tibor misszióját övezte, amely magyar tudományos kísérletek elvégzésével, nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítésével és az űrkutatás iránti érdeklődés felkeltésével szerzett elévülhetetlen érdemeket.
A kutatóűrhajós, a HUNOR magyar űrhajós program vezetője a Portfolio Deep Tech 2026 konferenciára is ellátogat, hogy olyan kérdéseket feszegessen mint:
- Hogyan kapcsolódik a magyar űrprogram a hazai tudományos, technológiai és innovációs ökoszisztémához?
- Hogyan válhatnak az űrkutatás során megszerzett tapasztalatok, kísérletek és fejlesztések a földi innováció és az ipari hasznosítás kiindulópontjaivá?
Az űripar mindazonáltal csak egy azon területek közül, amelyek óriási potenciállal kecsegtetnek, hiszen számos egyéb szegmens van, amelyek egész gazdaságok beindítására alkalmas technológiai áttörésekhez adnak kutatási és fejlesztési kereteket.
Ahol a jövő döntéshozói találkoznak
Ezen lehetőségek széles tárházát vesszük sorra a Portfolio Deep Tech 2026-on, ahol kutatók, egyetemi és vállalati K+F-vezetők, alapítók, befektetők, bankok, döntéshozók és nemzetközi technológiai szereplők beszélnek az AI-ról, a robotikáról, a biotech- és medtech-megoldásokról, az energiatárolásról, az új anyagokról, valamint az űripari, védelmi és dual-use fejlesztésekről.
Szakértőink ennek megfelelően bemutatják, hol körvonalazódnak a következő nagy technológiai lehetőségek, és milyen szerepet vállalhat bennük Magyarország és a régió.
A jövő tehát már íródik, de ahhoz, hogy Ön és szervezete is beleszólhasson a cselekmény alakításába, nem elég passzív szemlélőként a partvonalról követni a történéseket. Vesse bele magát a sűrűjébe, tegyen szert első kézből információkra a legígéretesebb jövőálló projektekről, és szerezzen versenyelőnyt riválisaihoz képest!
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