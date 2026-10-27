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Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen
Gazdaság

Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen

Portfolio
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Európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság Matolcsy Ádám és Stofa György ellen – közölte a Fővárosi Törvényszék. A bíróság szerint mindketten külföldre távoztak, és feltehetően Európán kívül tartózkodnak.

A nyomozási bíró kedden hagyta jóvá a Központi Nyomozó Főügyészség indítványát

– olvasható a közleményben, hozzátéve, hogy az elfogatóparancsok adatai az adminisztráció után válnak elérhetővé a nyilvántartási rendszerekben.

A végzést ugyanaz a bíró hozta, aki múlt pénteken elrendelte Matolcsy György letartóztatását.

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint sem Matolcsy Ádám, sem Stofa György nem tartózkodik a bejelentett magyarországi lakóhelyén.

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Ugyanakkor adat merült fel arra, hogy külföldre távoztak és feltehetően Európán kívül tartózkodhatnak. Emellett azonban a bíróság indokoltnak találta őket az Európai Unió területén is keresni

– írták.

A végzést az Igazságügyi Minisztériumnak és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnak is elküldik, a körözés pedig bekerül az Interpol és az Europol adatbázisába. Így ha a körözött személyt például Dubajban vagy Bécsben igazoltatják, a rendszer azonnal jelzi az elfogatóparancsot.

A kiadatás ettől még nem automatikus, vizsgálni kell a kettős büntethetőséget is. „Magyarul a kibocsátó országban és a végrehajtó államban is bűncselekménynek kell minősülnie annak a cselekménynek, amivel a körözött személyt gyanúsítják” – mondta Bozó Gergő, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

Kiadatási egyezmény hiányában is kérhető a kiadatás diplomáciai úton, a viszonosság elve alapján.

A törvényszék közleménye szerint Matolcsy Ádámot felbujtóként elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsíthatják meg. Stofa György a gyanú szerint a gazdasági csalást társtettesként, a hamis magánokirat felhasználását tettesként követhette el.

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