Kiderül a Tisza-kormány nagy terve: így állítanák újra növekedési pályára Magyarországot

A tárcavezető tájékoztatása szerint a középtávú terv a következő évek gazdaságpolitikai irányvonalát rögzíti. A konkrét intézkedések tartalmát és a végrehajtás ütemezését a kormány a jövőben is a szakmai szervezetekkel, valamint a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekkel folytatott párbeszéd során kívánja véglegesíteni.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a mostani tárgyalás egy hosszabb egyeztetési folyamat első lépése volt. "A mai egyeztetés ennek a munkának nem a vége, hanem a kezdete, a ma elhangzott észrevételeket pedig a végrehajtás során figyelembe vesszük" – fogalmazott Kármán András.

A kabinet várakozásai szerint a felelős és átlátható döntéshozatal megteremti az alapot a gazdaság érdemi fellendüléséhez.

"Hiszünk benne, hogy felelős, átlátható és jól átgondolt gazdaságpolitikával végre ismét tartós növekedési pályára állíthatjuk Magyarországot!" – tette hozzá Kármán.

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