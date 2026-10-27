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Kiderül a Tisza-kormány nagy terve: így állítanák újra növekedési pályára Magyarországot
Gazdaság

Kiderül a Tisza-kormány nagy terve: így állítanák újra növekedési pályára Magyarországot

Portfolio
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A kormány bemutatta a középtávú költségvetési tervét a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF), a stratégia részleteit pedig szerdán a szélesebb nyilvánossággal is megosztják – közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-bejegyzésében.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a középtávú terv a következő évek gazdaságpolitikai irányvonalát rögzíti. A konkrét intézkedések tartalmát és a végrehajtás ütemezését a kormány a jövőben is a szakmai szervezetekkel, valamint a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekkel folytatott párbeszéd során kívánja véglegesíteni.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a mostani tárgyalás egy hosszabb egyeztetési folyamat első lépése volt. "A mai egyeztetés ennek a munkának nem a vége, hanem a kezdete, a ma elhangzott észrevételeket pedig a végrehajtás során figyelembe vesszük" – fogalmazott Kármán András.

A kabinet várakozásai szerint a felelős és átlátható döntéshozatal megteremti az alapot a gazdaság érdemi fellendüléséhez.

"Hiszünk benne, hogy felelős, átlátható és jól átgondolt gazdaságpolitikával végre ismét tartós növekedési pályára állíthatjuk Magyarországot!" – tette hozzá Kármán.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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