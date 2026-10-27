Kíméletlenül lecsapott a kormány az akkugyárra: repült az újabb 100 milliós bírság, feketelistára tették a céget

A szankciók részeként a hatóság kötelezte a vállalatot egy részletes intézkedési terv elkészítésére a jogsértések felszámolása és a további környezetszennyezés megelőzése érdekében. A cég emellett bekerült a kiemelt környezetvédelmi szabályszegők nyilvántartásába, ami automatikusan azzal jár, hogy

a következő két évben semmilyen állami támogatásban nem részesülhet.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az országos ellenőrzési program során határozottan fellépnek a szabálytalanságokkal szemben. "A környezetkárosításnak és a szabályszegésnek azonnali, kemény következményei vannak" – emelte ki Gajdos László, hozzátéve, hogy bár nem iparellenes álláspontot képviselnek, a jogszabályok betartása minden gazdasági szereplő számára kötelező.

Rövid időn belül ez már a második maximális összegű büntetés, amelyet az iváncsai üzemre kiszabtak. Augusztusban a munkavédelmi hatóság rótt ki szintén 100 millió forintos bírságot a vállalatra a dolgozók egészségének és biztonságának veszélyeztetése miatt.

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