Kíméletlenül lecsapott a kormány az akkugyárra: repült az újabb 100 milliós bírság, feketelistára tették a céget

A szankciók részeként a hatóság kötelezte a vállalatot egy részletes intézkedési terv elkészítésére a jogsértések felszámolása és a további környezetszennyezés megelőzése érdekében. A cég emellett bekerült a kiemelt környezetvédelmi szabályszegők nyilvántartásába, ami automatikusan azzal jár, hogy
a következő két évben semmilyen állami támogatásban nem részesülhet.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az országos ellenőrzési program során határozottan fellépnek a szabálytalanságokkal szemben. "A környezetkárosításnak és a szabályszegésnek azonnali, kemény következményei vannak" – emelte ki Gajdos László, hozzátéve, hogy bár nem iparellenes álláspontot képviselnek, a jogszabályok betartása minden gazdasági szereplő számára kötelező.
Rövid időn belül ez már a második maximális összegű büntetés, amelyet az iváncsai üzemre kiszabtak. Augusztusban a munkavédelmi hatóság rótt ki szintén 100 millió forintos bírságot a vállalatra a dolgozók egészségének és biztonságának veszélyeztetése miatt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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