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Kimondta a hitelminősítő: Magyarország képes lehet bevezetni az eurót 2032-ben
Gazdaság

Kimondta a hitelminősítő: Magyarország képes lehet bevezetni az eurót 2032-ben

Portfolio
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Magyarország legkorábban 2032-ben vezethetné be az eurót a Fitch Ratings kedden reggel megjelent elemzése szerint, amennyiben sikerül tartósan csökkenteni a költségvetési hiányt, és az ország 2029-ben csatlakozik az ERM II árfolyam-mechanizmushoz.

A hitelminősítő szerint

a legnagyobb kihívást a költségvetési kritériumok teljesítése jelenti majd,

mivel az ország ellen jelenleg is túlzottdeficit-eljárást folytat az Európai Unió - írja a Fitch kedd reggeli elemzése.

A 2026-ra várt jelentős, 7,5 százalékos hiányt követően a 2027-es költségvetési tervezet már érdemi konszolidációval számol, 4,9 százalékos hiánycéllal - mutatott rá a Fitch a múlt héten már egy korábbi elemzésében. A csökkenő elsődleges hiány, a mérséklődő kamatkiadások és a stabil gazdasági növekedés együttesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a GDP-arányos államadósság 78 százalék alatt stabilizálódjon a 2026–2027-es időszakban.

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A többi konvergenciakritérium teljesítése várhatóan kevesebb nehézséget okoz majd, de a tartós dezinfláció elengedhetetlen feltétel marad. Az infláció közelmúltbeli csökkenését részben a forint erősödése segítette, ez a hatás azonban a jövőben várhatóan kifullad. Az árstabilitásra továbbra is kockázatot jelent a gyors bérnövekedés, a munkaerőhiány, valamint a szabályozott árak magas aránya a fogyasztói kosárban. A Magyar Nemzeti Bank azon döntése, miszerint 2028 januárjától 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célját, elősegítheti az Európai Központi Bank árstabilitási céljához való szorosabb igazodást, míg egy hiteles költségvetési stratégia a hosszú hozamok csökkenését is támogathatja.

Az euró bevezetése érdemben javítaná Magyarország adósbesorolását, mivel megszüntetné az árfolyamkockázatot, növelné a finanszírozási rugalmasságot, és csökkentené a hitelfelvételi költségeket.

A közös valuta bevezetését megelőző esetleges hitelminősítői felminősítés ugyanakkor azon múlik, hogy az ország milyen mértékben képes mérsékelni költségvetési sérülékenységét, javítani makrogazdasági stabilitását, és megerősíteni intézményi hitelességét

- véli a Fitch.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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