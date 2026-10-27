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Kimondta a miniszter Franciaországról: nincs pénz, drámai lépésekre készül a kormány
Gazdaság

Kimondta a miniszter Franciaországról: nincs pénz, drámai lépésekre készül a kormány

Portfolio
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Franciaországnak bizonyítania kell a kötvénypiacok előtt, hogy nem ő Európa "beteg embere" – jelentette ki Roland Lescure francia pénzügyminiszter a Financial Timesnak adott interjújában. A tárcavezető szerint a kormánynak úgy kell megnyugtatnia a tüntetőket és elfogadtatnia a 2027-es költségvetést, hogy közben nem növelheti a kiadásait, derül ki a Financial Times cikkéből.

A francia állampapírok hozama a múlt héten elérte az 5 százalékot a tízéves lejáraton, amire negyedszázada nem volt példa. A német referencia-államkötvényekhez képest mért hozamfelár az elmúlt három hónapban nagyjából megduplázódott. A piacokat nyugtalanítja, hogy

  • Párizs képtelen kordában tartani az államháztartási hiányt,
  • valamint az is, hogy a jövő áprilisi elnökválasztási méréseket Marine Le Pen szélsőjobboldali politikus vezeti, ami további instabilitást hozhat.

A kormány némi lélegzetvételnyi szünethez jutott, amikor a Moody's a piaci várakozásokkal szemben nem rontotta Franciaország hitelminősítését. Lescure ezt a francia gazdaságba vetett bizalom jelének nevezte, ugyanakkor elismerte, hogy az ország komoly kihívásokkal néz szembe.

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Az elmúlt hetekben kiterjedt, olykor erőszakba torkolló tüntetések nehezítették a kormány helyzetét. A középiskolások rossz oktatási körülmények miatti megmozdulásai átfogóbb elégedetlenséggé szélesedtek a megélhetési költségek emelkedése és a Macron-kormányzat politikája miatt. A francia kormányok hagyományosan többletkiadásokkal válaszoltak az utcai tiltakozásokra – ahogy 2019-ben is egy 17 milliárd eurós adócsökkentési és támogatási csomaggal szerelték le a sárgamellényesek mozgalmát –, ám Lescure szerint erre most nincs lehetőség. "Nincs rá pénzünk, tehát kreatívnak kell lennünk" – fogalmazott. A kabinet ennek jegyében, az üzemanyagárak mérséklése érdekében közel-keleti termelőktől havi 300 ezer tonna extra dízelt szerzett be, valamint felszabadította a stratégiai üzemanyag-tartalékok egy részét. Sébastien Lecornu miniszterelnök emellett engedményeket jelentett be a diákoknak,

többek között 15 ezer új egyetemi és szakképzési helyet, valamint ötéves távlatban egymilliárd eurós pluszforrást a felsőoktatásnak.

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A költségvetési helyzet továbbra is aggasztó, hiszen az államháztartási hiány tavaly a GDP 5,1 százalékát tette ki – ami az euróövezetben Belgium után a második legrosszabb mutató –, idén pedig 5,4 százalékra emelkedhet. A kormány a jövő évre 43 milliárd eurós kiadáscsökkentést és adóemelést tartalmazó megszorító költségvetési tervezetet terjesztett elő, ám a parlamenti többség hiánya miatt annak elfogadtatása meglehetősen bizonytalan. A törvényhozók az elmúlt hetekben számos módosítást fűztek a javaslathoz, és több kiadáscsökkentő intézkedést is elutasítottak.

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Lescure ugyanakkor nem tartja drámainak a parlamenti ellenállást, mivel a kormány alkotmányos eszközökkel – köztük az úgynevezett 49.3-as cikkellyel – a Nemzetgyűlés megkerülésével is elfogadtathatja a költségvetést, feltéve, hogy túlél egy esetleges bizalmatlansági indítványt.

A miniszter szerint a választók elfogadják az ilyen intézményi biztosítékok alkalmazását, annak ellenére, hogy az ellenzéki pártok a kormány megbuktatásával fenyegetőznek arra az esetre, ha érdemi egyeztetés nélkül erőltetnék át a büdzsét. Lescure emellett

a francia háztartások magas, 17,9 százalékos megtakarítási rátájára hívta fel a figyelmet, a negyvenéves csúcson lévő mutató ugyanis jelentős növekedési tartalékot jelez a lakossági oldalon a bizalom helyreállása esetén.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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