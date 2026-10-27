Körvonalazódik, milyen üzletet kötött Karácsony a kormánnyal: nyilvános a BKK átalakításának terve

Nyilvános a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) átalakításának tervezete, amiből egy olyan szervezeti felépítés körvonalai sejlenek fel, ami nagyon szoros együttműködésre készteti a fővárost és a kormányt. Ha a jelenlegi szöveget elfogadják, akkor az is szerződésbe lesz foglalva, hogy nem lehet csökkenteni a BKK támogatását.

A kormány és Budapest érdekegyeztető szerve, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) október 1-jén döntött: az állam tőkeemeléssel beszáll a BKK-ba. Ez azt jelenti, hogy a vállalat fele a kormányé lesz, fele a fővárosé marad, és innentől kezdve a költségeket is 50-50 százalékban állják a felek. Ezzel párhuzamosan az egész szervezet átalakul, és a teljes budapesti agglomeráció közlekedését szervezi majd. A megállapodás hírére Karácsony Gergely főpolgármester elég éles kritikát kapott: volt, aki azzal vádolta, hogy kiárusította a BKK-t, illetve azt állította, hogy ezen túl a 9-es busz menetrendjéről sem dönthet majd egyedül. Valójában az egyezség részleteiről azonban nem sokat lehetett tudni eddig.

Mindez most megváltozott, hiszen nyilvánossá vált a kormány és a főváros közti szerződés tervezete, aminek megvitatását a Fővárosi Közgyűlés is napirendjére tűzte soron következő, pénteki ülésére. A dokumentumból kiderül:

A BKK 2027. január 1-jétől közös közlekedésszervezőként rendeli meg a fővárosi helyi közszolgáltatásokat, a HÉV-et, a budapesti végállomású, Budapest-környéki feladatokat ellátó „kék” és „sárga” elővárosi autóbuszjáratokat, valamint – közelítőleg az S jelzésű vonatok körében – a helyi és elővárosi vasúti személyszállítást.

"A közös megrendelés célja, hogy a külső kerületekben és az agglomerációban javuljon a közösségi közlekedés színvonala, fejlődjenek a külső kerületek és az agglomeráció közötti kapcsolatok, és ezzel enyhüljön a Fővárosra nehezedő forgalmi nyomás" – tették hozzá.

Az állam az Országos Közlekedési Központon (OKK) keresztül száll be, amely 1980 darab új részvényt vesz át a BKK-tól, névértéken 1,98 milliárd forintért. Így a Főváros és az OKK egyenlő arányban, 50–50%-ban lesz a BKK részvényese, és a részvényeket mindkét fél csak a másik beleegyezésével ruházhatja át. Az előterjesztés külön kiköti, hogy "a részvényesek a BKK-ban mindenkor egyenlő arányú részesedéssel rendelkeznek, (...) a BKK folyamatosan teljes egészében köztulajdonban álló gazdasági társaságnak kell maradnia." Az úgynevezett "indokolt költségeket" az állam és a főváros fele-fele arányban állja, és "a finanszírozás éves finanszírozási terv alapján, havi előlegekkel és a BKK számviteli beszámolójával együtt elfogadott éves elszámolással történik."

Arról nincs szó, hogy pontosan mi számít a BKK feladatellátásával kapcsolatos indokolt költségnek. Nem lennénk meglepve, ha ez a kérdés esetleg felmerülne a közgyűlésen.

A finanszírozás részleteivel kapcsolatban több ponton látszik, hogy milyen, a feleknek fontos részek kerültek be a tervezetbe. A szövegben például szerepel, hogy

A finanszírozók által biztosított összeg nominálisan nem lehet alacsonyabb az előző évinél, és a felek törekednek arra, hogy az a közfeladat ellátása indokolt költségeinek változásával arányosan változzon.

Mindez minden bizonnyal a főváros óhaja volt, a források csökkentésének tilalma nekik jelent egy fontos biztosítékot. Ezt rögtön egy olyan rész követi, amit viszont a kormány lobogtathat annak alátámasztására, hogy a közpénzek szigorú és célszerű felhasználását várja el. "A BKK törekszik költségei hatékonyság alapú csökkentésére; az így elért megtakarítást a szolgáltatások színvonalának emelésére, különösen a közlekedésszervező szolgáltatásfejlesztő beruházásaira, valamint a belső szolgáltató vagy a verseny nélkül kijelölt vasúti szolgáltató amortizációpótló beruházásaira kell fordítani."

Fontos további részlet, hogy a kormány sokszor hangsúlyozta, hogy partnerségre törekszik az önkormányzatokkal, és ez az elv a BKK tervezett irányítási struktúrájában is megjelenik. A javaslat az, hogy minden közgyűlési határozatot mindkét félnek jóvá kell hagynia, és a napi ügyvezetést ellátó hattagú igazgatóságba is ugyanannyi tagot delegál mindkét fél. A terv szerint az igazgatósági elnöki és a felügyelőbizottsági elnöki tisztséget évente cserélgeti majd maga közt a kormány és a főváros, és ha a konszenzusos döntéshozatal miatt patthelyzet alakulna ki, akkor azt a főpolgármester és a közlekedési miniszter személyes egyeztetésével oldják fel. A vezérigazgató megbízatása legfeljebb 3 évre szól majd. A következő vezérigazgatót február 28-ig nevezik majd ki, a jelenlegi mandátuma március 31-ig tart majd.

Miért szükséges ez az egész?

Az előterjesztés részletesen fejtegeti azt is, hogy miért van szükség a BKK regionálissá alakítására. Eszerint

Budapest egyik legnagyobb problémája az agglomerációs szétterülés, ami miatt egyre többen kényszerülnek ingázni, ezzel megnövelve az autós forgalmat és drágábbá téve a közszolgáltatások fenntartását a fővárosból kiköltözők számára.

A fővárosból való kiköltözés trendje ráadásul a jövőben is folytatódni fog. Egyes számítások szerint 2050-re Budapest népessége az alapforgatókönyvben a 2022. évi szint 97%-ára, mintegy 1,65 millió főre mérséklődik, Pest megyéé viszont 23%-kal, mintegy 1,6 millió főre nő, és a két területi egység együttes népessége megközelíti a 3,3 milliót. Ha nem szeretnénk, hogy az ezzel járó közlekedési igény szinte teljes mértékben az autóforgalom növekedése fedje le, akkor szükséges az agglomerációs közlekedés fejlesztése – szól az indoklás.

Egyébként a BKK átalakításához még akkor is egy sor lépésre lesz szükség mind a fővárostól, mind a kormánytól, ha az előterjesztést elfogadja pénteken a Fővárosi Közgyűlés. Mivel az átállás a tervek szerint január 1-jén megtörténik, a határidők szorosak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka