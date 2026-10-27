14°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Körvonalazódik, milyen üzletet kötött Karácsony a kormánnyal: nyilvános a BKK átalakításának terve
Gazdaság

Körvonalazódik, milyen üzletet kötött Karácsony a kormánnyal: nyilvános a BKK átalakításának terve

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Nyilvános a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) átalakításának tervezete, amiből egy olyan szervezeti felépítés körvonalai sejlenek fel, ami nagyon szoros együttműködésre készteti a fővárost és a kormányt. Ha a jelenlegi szöveget elfogadják, akkor az is szerződésbe lesz foglalva, hogy nem lehet csökkenteni a BKK támogatását.

A kormány és Budapest érdekegyeztető szerve, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) október 1-jén döntött: az állam tőkeemeléssel beszáll a BKK-ba. Ez azt jelenti, hogy a vállalat fele a kormányé lesz, fele a fővárosé marad, és innentől kezdve a költségeket is 50-50 százalékban állják a felek. Ezzel párhuzamosan az egész szervezet átalakul, és a teljes budapesti agglomeráció közlekedését szervezi majd. A megállapodás hírére Karácsony Gergely főpolgármester elég éles kritikát kapott: volt, aki azzal vádolta, hogy kiárusította a BKK-t, illetve azt állította, hogy ezen túl a 9-es busz menetrendjéről sem dönthet majd egyedül. Valójában az egyezség részleteiről azonban nem sokat lehetett tudni eddig.

Mindez most megváltozott, hiszen nyilvánossá vált a kormány és a főváros közti szerződés tervezete, aminek megvitatását a Fővárosi Közgyűlés is napirendjére tűzte soron következő, pénteki ülésére. A dokumentumból kiderül:

A BKK 2027. január 1-jétől közös közlekedésszervezőként rendeli meg a fővárosi helyi közszolgáltatásokat, a HÉV-et, a budapesti végállomású, Budapest-környéki feladatokat ellátó „kék” és „sárga” elővárosi autóbuszjáratokat, valamint – közelítőleg az S jelzésű vonatok körében – a helyi és elővárosi vasúti személyszállítást.

"A közös megrendelés célja, hogy a külső kerületekben és az agglomerációban javuljon a közösségi közlekedés színvonala, fejlődjenek a külső kerületek és az agglomeráció közötti kapcsolatok, és ezzel enyhüljön a Fővárosra nehezedő forgalmi nyomás" – tették hozzá.

Még több Gazdaság

A felülvizsgálat ellenére is folyik az építkezés, újabb mérföldkövekről számoltak be Paks II építkezésnél

Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról

Mitől lehet Magyarország nyertese az AI-korszaknak?

Az állam az Országos Közlekedési Központon (OKK) keresztül száll be, amely 1980 darab új részvényt vesz át a BKK-tól, névértéken 1,98 milliárd forintért. Így a Főváros és az OKK egyenlő arányban, 50–50%-ban lesz a BKK részvényese, és a részvényeket mindkét fél csak a másik beleegyezésével ruházhatja át. Az előterjesztés külön kiköti, hogy "a részvényesek a BKK-ban mindenkor egyenlő arányú részesedéssel rendelkeznek, (...) a BKK folyamatosan teljes egészében köztulajdonban álló gazdasági társaságnak kell maradnia." Az úgynevezett "indokolt költségeket" az állam és a főváros fele-fele arányban állja, és "a finanszírozás éves finanszírozási terv alapján, havi előlegekkel és a BKK számviteli beszámolójával együtt elfogadott éves elszámolással történik."

Arról nincs szó, hogy pontosan mi számít a BKK feladatellátásával kapcsolatos indokolt költségnek. Nem lennénk meglepve, ha ez a kérdés esetleg felmerülne a közgyűlésen.

A finanszírozás részleteivel kapcsolatban több ponton látszik, hogy milyen, a feleknek fontos részek kerültek be a tervezetbe. A szövegben például szerepel, hogy

A finanszírozók által biztosított összeg nominálisan nem lehet alacsonyabb az előző évinél, és a felek törekednek arra, hogy az a közfeladat ellátása indokolt költségeinek változásával arányosan változzon.

Mindez minden bizonnyal a főváros óhaja volt, a források csökkentésének tilalma nekik jelent egy fontos biztosítékot. Ezt rögtön egy olyan rész követi, amit viszont a kormány lobogtathat annak alátámasztására, hogy a közpénzek szigorú és célszerű felhasználását várja el. "A BKK törekszik költségei hatékonyság alapú csökkentésére; az így elért megtakarítást a szolgáltatások színvonalának emelésére, különösen a közlekedésszervező szolgáltatásfejlesztő beruházásaira, valamint a belső szolgáltató vagy a verseny nélkül kijelölt vasúti szolgáltató amortizációpótló beruházásaira kell fordítani."

Fontos további részlet, hogy a kormány sokszor hangsúlyozta, hogy partnerségre törekszik az önkormányzatokkal, és ez az elv a BKK tervezett irányítási struktúrájában is megjelenik. A javaslat az, hogy minden közgyűlési határozatot mindkét félnek jóvá kell hagynia, és a napi ügyvezetést ellátó hattagú igazgatóságba is ugyanannyi tagot delegál mindkét fél. A terv szerint az igazgatósági elnöki és a felügyelőbizottsági elnöki tisztséget évente cserélgeti majd maga közt a kormány és a főváros, és ha a konszenzusos döntéshozatal miatt patthelyzet alakulna ki, akkor azt a főpolgármester és a közlekedési miniszter személyes egyeztetésével oldják fel. A vezérigazgató megbízatása legfeljebb 3 évre szól majd. A következő vezérigazgatót február 28-ig nevezik majd ki, a jelenlegi mandátuma március 31-ig tart majd.

Miért szükséges ez az egész?

Az előterjesztés részletesen fejtegeti azt is, hogy miért van szükség a BKK regionálissá alakítására. Eszerint

Budapest egyik legnagyobb problémája az agglomerációs szétterülés, ami miatt egyre többen kényszerülnek ingázni, ezzel megnövelve az autós forgalmat és drágábbá téve a közszolgáltatások fenntartását a fővárosból kiköltözők számára.

A fővárosból való kiköltözés trendje ráadásul a jövőben is folytatódni fog. Egyes számítások szerint 2050-re Budapest népessége az alapforgatókönyvben a 2022. évi szint 97%-ára, mintegy 1,65 millió főre mérséklődik, Pest megyéé viszont 23%-kal, mintegy 1,6 millió főre nő, és a két területi egység együttes népessége megközelíti a 3,3 milliót. Ha nem szeretnénk, hogy az ezzel járó közlekedési igény szinte teljes mértékben az autóforgalom növekedése fedje le, akkor szükséges az agglomerációs közlekedés fejlesztése – szól az indoklás.

Egyébként a BKK átalakításához még akkor is egy sor lépésre lesz szükség mind a fővárostól, mind a kormánytól, ha az előterjesztést elfogadja pénteken a Fővárosi Közgyűlés. Mivel az átállás a tervek szerint január 1-jén megtörténik, a határidők szorosak.

Kapcsolódó cikkünk

Vitézy Dávid bejelentette: 120 milliárd forintot utalt a kormány a fővárosnak

Vitézy Dávid elmondta a Budapest-alku legnagyobb előnyét: összehangolt menetrend és jegyrendszer jön a közlekedésben

120 milliárd forintos támogatást kap Budapest – kiderült, milyen megállapodás született a kormány és főváros közt

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról
A szokásosnál korábban megremeg a polar vortex: sarkvidéki hideg érkezhet Magyarországra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility